Vụ dàn cảnh bán 'thiên thạch' để cướp 1,5 tỷ đồng: Đối tượng bỏ trốn sang Campuchia đã về đầu thú

TPO - Sau thời gian lẩn trốn tại Campuchia, một đối tượng trong vụ dàn cảnh bán “thiên thạch” để cướp 1,5 tỷ đồng ở Đắk Lắk đã ra đầu thú.

Ngày 20/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã vận động, tiếp nhận đối tượng Phạm Hoài Thưng (SN 1995, trú tỉnh Đồng Tháp) ra đầu thú. Đây là một trong các đối tượng liên quan đến vụ dàn cảnh mua bán “thiên thạch” để cướp 1,5 tỷ đồng, xảy ra trên địa bàn vào ngày 13/12/2025.

Các đối tượng liên quan đến vụ án lừa bán "thiên thạch" để cướp 1,5 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, sau khi cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp, Thưng được chia tiền rồi vượt biên sang Campuchia lẩn trốn. Trong thời gian này, đối tượng thường xuyên theo dõi tình hình và biết mình bị lực lượng trinh sát truy bắt gắt gao. Nhận thấy không thể trốn tránh, Thưng đã về nước đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ hành vi của đối tượng theo quy định. Đồng thời, kêu gọi hai đối tượng còn lại là Phan Văn Tân (SN 1987, trú TP Cần Thơ) và Trần Hoài Thanh (SN 1994, trú tỉnh Vĩnh Long) sớm ra trình diện để được hưởng chính sách khoan hồng.

Liên quan vụ án, trước đó Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi “Cướp tài sản” gồm: Trần Ngọc Mộng (SN 1983, trú Đắk Lắk), Kha Minh Cường (SN 1993, trú Cần Thơ), Lê Quyên Bình (SN 1988, trú An Giang) và Trương Tiểu Điền (SN 1999, trú Cà Mau).

Theo điều tra, ngày 5/12/2025, Phan Văn Tân cùng nhóm đối tượng lên kế hoạch giả bán “đá thiên thạch” để dụ người mua mang tiền đến rồi chiếm đoạt. Đến trưa 13/12/2025, khi dàn dựng giao dịch 1,5 tỷ đồng tại Đắk Lắk, lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, Kha Minh Cường đã ném ớt bột vào mặt nạn nhân rồi giật túi tiền. Sau đó, các đối tượng nhanh chóng lên ô tô, tẩu thoát khỏi hiện trường.