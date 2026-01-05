Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Xác minh hành khách say rượu, gây rối tại Sân bay Cát Bi

Nguyễn Hoàn
TPO - Công an phường Hải An (TP Hải Phòng) vừa lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đề xuất tạm giữ hình sự Trần Mạnh Hùng, người có biểu hiện say rượu, hành vi gây rối, chống đối lực lượng an ninh tại Sân bay quốc tế Cát Bi.

Ngày 5/1, Công an phường Hải An (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Mạnh Hùng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi.

Theo thông tin ban đầu, đêm 2/1, Đội An ninh hàng không (Công an TP Hải Phòng) phát hiện một người đàn ông tự xưng tên Trần Mạnh Hùng có biểu hiện say rượu, không làm chủ được hành vi, to tiếng, chửi thề, lăng mạ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực kiểm tra an ninh hành khách nội địa, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi.

Thời điểm này, cán bộ Đội An ninh hàng không tiếp cận, nhắc nhở, hướng dẫn và yêu cầu người đàn ông chấp hành các quy định về an ninh trật tự trong khu vực nhà ga sân bay.

Mặc dù được người thân can ngăn, tuy nhiên, người này không chấp hành yêu cầu, tiếp tục có lời nói, hành vi lăng mạ lực lượng chức năng. Thậm chí, đối tượng đã nhổ nước bọt, dùng biển chỉ dẫn hành khách bằng kim loại ném trúng màn hình điện tử hướng dẫn thủ tục hàng không, gây hư hỏng tài sản.

21034820857882391816-07ad0a2b484c45299c70661c7f0f6f82.jpg
Người tự xưng tên Trần Mạnh Hùng gây rối tại Sân bay quốc tế Cát Bi. Ảnh: CAHP

Ngay sau đó, Đội An ninh hàng không Sân bay Cát Bi đã khống chế, đưa đối tượng gây rối ra khu vực bên ngoài. Song, người này vẫn bất tuân, hành hung 2 cán bộ an ninh làm nhiệm vụ.

Vào cuộc xác minh, cảnh sát xác định, trên chuyến bay VJ285 chặng Hải Phòng – TP Hồ Chí Minh, có khách “Tran Manh Hung” trùng tên với người tự xưng, gây rối trật tự. Thời điểm xảy ra vụ việc, hành khách này chưa làm thủ tục hàng không để lấy thẻ lên máy bay. Hành lý của khách này cũng không có giấy tờ tùy thân.

Kiểm tra hiện trường, cảnh sát ghi nhận 1 màn hình điện tử hướng dẫn thủ tục hành khách (kích thước 90x200 cm), là tài sản của Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi bị vỡ, hư hỏng. Hai cán bộ Đội An ninh hàng không cũng bị thương nhẹ.

Công an phường Hải An đã lập biên bản, đề xuất Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng quyết định tạm giữ hình sự Trần Mạnh Hùng để làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Nguyễn Hoàn
