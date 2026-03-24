Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Dùng gậy đánh bạn dẫn đến tử vong, nam sinh lớp 11 bị phạt 5 năm tù

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nam sinh lớp 11 ở Hà Tĩnh vừa bị tuyên phạt 5 năm tù vì dùng gậy gỗ, đánh vào đầu khiến nạn nhân 14 tuổi tử vong.

TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Phương (SN 2007, học sinh lớp 11, trú tại xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 11h ngày 24/9/2025, N.K.M (SN 2011, trú tại xã Cẩm Lạc) điều khiển xe điện chở theo Thiều Quang H. (SN 2010) và Võ Quốc A. (SN 2011) cùng trú tại xã Cẩm Lạc, đến khu vực bờ kè thuộc thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc tìm gặp Phương.

Tại đây, nhóm của M. đã xông vào đánh Phương rồi bỏ về. Do bức xúc vì bị đánh, Phương đã nhặt một chiếc gậy gỗ ở ven đường, điều khiển xe mô tô đuổi theo đánh trúng vào vùng đầu bên trái của M. gây chấn thương sọ não.

3dbfc446610e8850d11f-1774342091299384952556jpg.jpg
Bị cáo Phương tại phiên toà xét xử.

Dù nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Phương bày tỏ sự hối hận trước hành vi bốc đồng của mình.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp tước đoạt tính mạng của người khác và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, nhất là trong môi trường học đường.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Phương 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hoài Nam
Xem thêm

Cùng chuyên mục