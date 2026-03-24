Dùng gậy đánh bạn dẫn đến tử vong, nam sinh lớp 11 bị phạt 5 năm tù

TPO - Nam sinh lớp 11 ở Hà Tĩnh vừa bị tuyên phạt 5 năm tù vì dùng gậy gỗ, đánh vào đầu khiến nạn nhân 14 tuổi tử vong.

TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Phương (SN 2007, học sinh lớp 11, trú tại xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 11h ngày 24/9/2025, N.K.M (SN 2011, trú tại xã Cẩm Lạc) điều khiển xe điện chở theo Thiều Quang H. (SN 2010) và Võ Quốc A. (SN 2011) cùng trú tại xã Cẩm Lạc, đến khu vực bờ kè thuộc thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc tìm gặp Phương.

Tại đây, nhóm của M. đã xông vào đánh Phương rồi bỏ về. Do bức xúc vì bị đánh, Phương đã nhặt một chiếc gậy gỗ ở ven đường, điều khiển xe mô tô đuổi theo đánh trúng vào vùng đầu bên trái của M. gây chấn thương sọ não.

Bị cáo Phương tại phiên toà xét xử.

Dù nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Phương bày tỏ sự hối hận trước hành vi bốc đồng của mình.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp tước đoạt tính mạng của người khác và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, nhất là trong môi trường học đường.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Phương 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.