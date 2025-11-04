Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Sáng 4/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Ảnh: Dương Triều.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, bà Bùi Thị Minh Hoài thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng thời điều động tham gia Ban Bí thư khóa XIII, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; đồng thời, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Dương Triều.

Bà Bùi Thị Minh Hoài (SN 1965), quê H.Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình); trình độ thạc sĩ, cử nhân luật.

Bà Bùi Thị Minh Hoài là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa IX (dự khuyết), XI, XII, XIII.

Bà Bùi Thị Minh Hoài từng giữ các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (cũ), Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ nhiệm rồi Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại Đại hội XIII của Đảng năm 2021, bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tháng 4/2021, bà Bùi Thị Minh Hoài được phân công giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, bà Hoài được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Tháng 7/2024, Bộ Chính trị quyết định phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Ngày 17/10 vừa qua, tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.