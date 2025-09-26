Quy định mới về tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 373-QĐ/TW của Ban Bí thư, quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của đảng bộ tỉnh, thành phố (gọi tắt là cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố), gồm 4 chương, 8 điều.

Điều 1 quy định về chức năng, nhấn mạnh, cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, là cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương; đồng thời là cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền bằng báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, kênh nội dung thông tin trên không gian mạng; là đơn vị sự nghiệp, hoạt động báo chí theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.



Về nhiệm vụ, tại điều 2 quy định 15 nhiệm vụ cụ thể của cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố, trong đó, thực hiện thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của đảng bộ, chính quyền địa phương; giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lối sống lành mạnh, truyền thống tốt đẹp; nâng cao tính tư tưởng, nhân văn và khoa học, tạo đồng thuận, niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng...

Điều 3 của quy định nêu về tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố. Theo đó, lãnh đạo cơ quan báo và phát thanh, truyền hình: gồm giám đốc và không quá 4 phó giám đốc. Mỗi cơ quan này có không quá 6 đơn vị cấp phòng; riêng TP Hà Nội, TP HCM có không quá 7 phòng.

Trường hợp cần thiết, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy xem xét, quyết định cho lập thêm một số phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trên cơ sở đề nghị, yêu cầu nhiệm vụ và mức tự chủ tài chính của cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố; bảo đảm đúng quy định.

Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy xem xét, quyết định tên gọi cụ thể của các phòng cho phù hợp với yêu cầu, đặc điểm của địa phương, theo định hướng tên gọi của các phòng như sau: Văn phòng; Phòng Thư ký-Biên tập; Phòng Thời sự; Phòng Chuyên đề; Phòng Kỹ thuật-Công nghệ; Phòng Dịch vụ-Quảng cáo.

Quy định nêu rõ, tối thiểu có 5 người làm việc mới thành lập phòng. Phòng có dưới 7 người làm việc được bố trí trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng; có từ 7 đến 20 người làm việc được bố trí trưởng phòng và không quá 2 phó trưởng phòng; có từ 21 người làm việc trở lên được bố trí trưởng phòng và không quá 3 phó trưởng phòng.

Trong quá trình sắp xếp bộ máy theo chủ trương, kết luận, quy định của Trung ương, số lượng lãnh đạo cấp phó của cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố và các phòng trực thuộc có thể bố trí nhiều hơn quy định, nhưng không vượt quá số lượng cấp phó hiện có của các cơ quan trước sáp nhập. Tối đa sau 5 năm phải thực hiện theo đúng quy định.

Quy định nêu, biên chế của cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy xem xét, quyết định trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, mức tự chủ tài chính, phù hợp với vị trí việc làm đã được phê duyệt của cơ quan trong tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao theo quy định.

Trong quá trình sắp xếp bộ máy theo chủ trương, kết luận, quy định của Trung ương, số lượng biên chế của cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố được bố trí không vượt quá số lượng biên chế hiện có của các cơ quan trước sáp nhập. Căn cứ nhiệm vụ được giao và mức tự chủ tài chính, cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố thực hiện ký hợp đồng lao động, thực hiện chế độ cộng tác viên theo quy định.