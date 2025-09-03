Cà Mau chi trả hơn 1.930 tỷ cho cán bộ nghỉ việc sau sắp xếp bộ máy

TPO - Tới nay, toàn tỉnh Cà Mau đã phê duyệt cho hơn 2.200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khu vực công nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc sau sắp xếp bộ máy, với tổng số tiền chính sách đã chi trả trên 1.932 tỷ đồng.

Chiều 3/9, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị sơ kết 2 tháng vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, sau 2 tháng vận hành, nhìn chung bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành ổn định, bảo đảm thông suốt; giảm được khâu trung gian, tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, tạo được sự đồng thuận và niềm tin trong xã hội.

Quang cảnh hội nghị sơ kết 2 tháng vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tại Cà Mau.

Về kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã đã cơ bản bố trí đảm bảo đúng quy định. Đối với các chức danh trưởng, phó phòng và tương đương, 3 địa phương còn khuyết 3 trưởng phòng kinh tế, 2 phó trưởng phòng kinh tế, 1 giám đốc ban quản lý dự án.

Về giải quyết chế độ, chính sách cho người nghỉ việc theo Nghị định 178, 67, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở Cà Mau đã có quyết định nghỉ công tác 2.219 người. Trong đó, 1.773 người đã có quyết định chi trả chế độ, chính sách nghỉ, với tổng số tiền đã chi trả hơn 1.932 tỷ đồng.