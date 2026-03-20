Nhiều xe hybrid của Toyota có nguy cơ ‘khan hàng’ vì thiếu pin

Lê Tuấn
TPO - Toyota Thái Lan thừa nhận tình trạng thiếu pin toàn cầu đã ảnh hưởng đến hoạt động lắp ráp nhiều mẫu xe hybrid. Tuy vậy, doanh nghiệp cho biết vẫn có thể xử lý tình huống hiện tại để hạn chế tối đa sự chậm trễ trong giao xe và duy trì niềm tin từ khách hàng.

Hãng sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota đang đối diện với những thách thức ngày càng gia tăng do tình trạng thiếu hụt pin trên toàn cầu. Đây là một trong những yếu tố làm chậm tiến độ sản xuất của nhiều dòng xe hybrid (HEV).

Ông Suphakorn Rattanawaraha, Phó Chủ tịch điều hành Lexus Group thuộc Toyota Motor Thái Lan, thừa nhận áp lực đang đè nặng lên chuỗi cung ứng. Theo ông, tình trạng thiếu pin toàn cầu đã ảnh hưởng đến hoạt động lắp ráp nhiều mẫu xe như Toyota Corolla Cross, Toyota Yaris Cross và các dòng xe Lexus, cả trên phạm vi quốc tế lẫn nội địa.

Toyota không công bố cụ thể nguyên nhân dẫn đến tình trạng khan hiếm pin. Dù vậy, đại diện của doanh nghiệp khẳng định vẫn đủ năng lực kiểm soát tình hình, qua đó đảm bảo tiến độ giao xe đúng hạn cho khách hàng.

Bất chấp những khó khăn nêu trên, hãng gần đây vẫn thông báo kế hoạch tăng 30% sản lượng xe hybrid trên toàn cầu. Theo đó, Toyota đặt mục tiêu sản xuất 6,7 triệu xe hybrid, bao gồm cả xe PHEV vào năm 2028.

Trước đó vào cuối năm 2024, tập đoàn Toyota đã công bố cam kết đầu tư 55 tỷ baht vào Thái Lan để mở rộng sản xuất xe hybrid. Quốc gia này đóng vai trò là trung tâm sản xuất quan trọng của hãng, với chất lượng và tiêu chuẩn của các phụ tùng nội địa được đánh giá là ngang tầm với các phụ tùng xuất xứ Nhật Bản.

Thái Lan cũng chính là quốc gia xuất khẩu một số dòng xe hybrid Toyota sang thị trường Việt Nam, gồm Corolla Cross, Corolla Altis và Camry. Trong đó, Toyota Corolla Cross HEV đang là mẫu xe hybrid bán tốt nhất của hãng tại Việt Nam. Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, mẫu này đã bàn giao tổng cộng 427 chiếc đến tay khách hàng Việt.

Nếu tình hình thiếu nguồn cung pin làm chậm tiến độ sản xuất xe hybrid của Toyota tại Thái Lan không được kiểm soát tốt, nguồn cung của một số mẫu xe hybrid về nước ta cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Trong quá khứ, thị trường Việt Nam từng chịu một số ảnh hưởng từ các biến động ở ngành ô tô Thái Lan. Đơn cử như trường hợp Suzuki và Subaru đồng loạt dừng sản xuất ô tô tại nước này trong giai đoạn 2024-2025.

Điều này khiến một số mẫu như Suzuki Swift hay Subaru Forester đời mới bán tại Việt Nam phải chuyển sang nhập Nhật. Các mẫu này theo đó chịu thuế nhập khẩu cao hơn, dẫn tới tăng giá bán.

Cùng chuyên mục