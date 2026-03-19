Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Xe máy điện mới nhất của VinFast lộ ảnh thực tế

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong khi các dòng Evo và Feliz đổi pin đã bắt đầu được bàn giao, mẫu xe máy điện VinFast Viper mới bắt đầu lộ diện tại đại lý.

Mới đây, mẫu xe máy điện VinFast Viper đã có mặt tại một đại lý ở Hà Nội. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của mẫu xe này trước công chúng.

Ngoại hình thực tế của Viper không có nhiều khác biệt so với các hình ảnh đồ họa từng được VinFast công bố trước đó. Xe được tạo hình theo phong cách thiết kế thể thao, với nhiều đường nét gợi liên tưởng đến các mẫu tay ga chạy xăng như Honda Vario hay Honda Air Blade.

VinFast Viper là dòng xe máy điện mới nhất của hãng Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Phần đầu xe nổi bật với các đường nét góc cạnh. Cụm đèn LED kép được thiết kế gọn gàng, đèn định vị ban ngày tích hợp xi-nhan và logo chữ V đặt ở trung tâm.

Ở phía sau, thiết kế đuôi xe vuốt nhọn góp phần tăng tính thể thao cho tổng thể. Đèn báo rẽ được bố trí tách biệt, tích hợp gọn trên chắn bùn sau.

Trong số 3 dòng xe máy điện﻿ đổi pin hiện tại của VinFast, Viper được định vị là mẫu cao cấp nhất. Ảnh: Đại lý

Về trang bị, VinFast Viper sở hữu màn hình TFT hiển thị thông tin quãng đường di chuyển, dung lượng pin và thời gian vận hành. Xe cũng được trang bị khóa thông minh, tích hợp các tính năng bật/tắt xe, khóa cổ và mở cốp, kèm đèn LED báo trạng thái.

Mẫu xe này sử dụng phanh đĩa phía trước, phanh tang trống phía sau cùng hệ thống giảm xóc sau có bình dầu phụ.

Về vận hành, Viper sử dụng động cơ điện BLDC đặt trong bánh với công suất tối đa khoảng 3.000 W, cho tốc độ tối đa khoảng 70 km/h. Theo thông tin từ đại lý, khi trang bị hai pin, xe có thể đạt quãng đường tối đa khoảng 156 km sau mỗi lần sạc đầy.

Dự kiến, VinFast Viper sẽ bắt đầu bàn giao tới khách hàng ngay trong tuần tới. Giá bán được công bố ở mức 39,9 triệu đồng cho phiên bản không kèm pin và 45,5 triệu đồng đối với phiên bản đi kèm pin.

Vinfast Viper và tủ đổi pin của hãng xe Việt Nam. Ảnh: Chexechat

Hiện tại, các tủ đổi pin của VinFast đã bắt đầu được lắp đặt ở nhiều tuyến đường cũng như đại lý ở Hà Nội và TP.HCM. Trong thời gian ngắn tới đây, các tủ này sẽ chính thức đi vào hoạt động để phục vụ người dùng xe máy điện đổi pin.

Lê Tuấn
