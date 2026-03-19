Xe máy điện mới nhất của VinFast lộ ảnh thực tế

TPO - Trong khi các dòng Evo và Feliz đổi pin đã bắt đầu được bàn giao, mẫu xe máy điện VinFast Viper mới bắt đầu lộ diện tại đại lý.

Mới đây, mẫu xe máy điện VinFast Viper đã có mặt tại một đại lý ở Hà Nội. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của mẫu xe này trước công chúng.

Ngoại hình thực tế của Viper không có nhiều khác biệt so với các hình ảnh đồ họa từng được VinFast công bố trước đó. Xe được tạo hình theo phong cách thiết kế thể thao, với nhiều đường nét gợi liên tưởng đến các mẫu tay ga chạy xăng như Honda Vario hay Honda Air Blade.

VinFast Viper là dòng xe máy điện mới nhất của hãng Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Phần đầu xe nổi bật với các đường nét góc cạnh. Cụm đèn LED kép được thiết kế gọn gàng, đèn định vị ban ngày tích hợp xi-nhan và logo chữ V đặt ở trung tâm.

Ở phía sau, thiết kế đuôi xe vuốt nhọn góp phần tăng tính thể thao cho tổng thể. Đèn báo rẽ được bố trí tách biệt, tích hợp gọn trên chắn bùn sau.

Trong số 3 dòng xe máy điện﻿ đổi pin hiện tại của VinFast, Viper được định vị là mẫu cao cấp nhất. Ảnh: Đại lý

Về trang bị, VinFast Viper sở hữu màn hình TFT hiển thị thông tin quãng đường di chuyển, dung lượng pin và thời gian vận hành. Xe cũng được trang bị khóa thông minh, tích hợp các tính năng bật/tắt xe, khóa cổ và mở cốp, kèm đèn LED báo trạng thái.

Mẫu xe này sử dụng phanh đĩa phía trước, phanh tang trống phía sau cùng hệ thống giảm xóc sau có bình dầu phụ.

Về vận hành, Viper sử dụng động cơ điện BLDC đặt trong bánh với công suất tối đa khoảng 3.000 W, cho tốc độ tối đa khoảng 70 km/h. Theo thông tin từ đại lý, khi trang bị hai pin, xe có thể đạt quãng đường tối đa khoảng 156 km sau mỗi lần sạc đầy.

Dự kiến, VinFast Viper sẽ bắt đầu bàn giao tới khách hàng ngay trong tuần tới. Giá bán được công bố ở mức 39,9 triệu đồng cho phiên bản không kèm pin và 45,5 triệu đồng đối với phiên bản đi kèm pin.

Vinfast Viper và tủ đổi pin của hãng xe Việt Nam. Ảnh: Chexechat

Hiện tại, các tủ đổi pin của VinFast đã bắt đầu được lắp đặt ở nhiều tuyến đường cũng như đại lý ở Hà Nội và TP.HCM. Trong thời gian ngắn tới đây, các tủ này sẽ chính thức đi vào hoạt động để phục vụ người dùng xe máy điện đổi pin.