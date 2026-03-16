Triệu hồi hơn 2.000 xe Toyota Camry tại Việt Nam để sửa lỗi

Lê Tuấn
00:00 / 00:00
TPO - Hơn 2.000 chiếc sedan Toyota Camry tại Việt Nam vừa được Toyota thông báo triệu hồi để khắc phục lỗi liên quan tới camera.

Toyota Việt Nam vừa báo cáo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương về chương trình triệu hồi hơn 2.000 chiếc Toyota Camry gặp vấn đề liên quan đến hệ thống camera do lỗi sản xuất.

Theo nhà sản xuất, các xe thuộc diện triệu hồi được trang bị hệ thống quan sát toàn cảnh (PVM), bao gồm các camera riêng lẻ được bố trí xung quanh xe để ghi và hiển thị hình ảnh.

Do lỗi trong quá trình sản xuất, vết nứt có khả năng xuất hiện trên các cảm biến ảnh bên trong của camera trước và hai bên trái phải. Vết nứt này sẽ lan rộng theo thời gian và có thể gây hở mạch hoặc chập mạch bên trong camera, dẫn đến không thể hiển thị được hình ảnh.

b4dcef-2197bd5806ba43e3bf6765b5c7a2c384mv2.png
Các xe Toyota Camry trong danh sách triệu hồi thuộc bản facelift của thế hệ thứ 8.

Danh sách được Toyota Việt Nam công bố có tổng cộng 2.024 xe Toyota Camry thuộc diện ảnh hưởng. Trong số này có 1.391 xe sản xuất trong khoảng thời gian từ 25/11/2022-26/8/2024 và 633 xe được sản xuất từ ngày 25/11/2022-29/8/2024.

Hầu hết đã được phân phối đến tay người tiêu dùng Việt Nam. Các xe Camry trong danh sách triệu hồi thuộc phiên bản cũ, khác với bản thế hệ thứ 9 đang bán trên thị trường.

Chương trình dự kiến được triển khai từ ngày 10/3/2026 đến ngày 10/3/2029. Hãng xe Nhật Bản cho biết sẽ thông báo cho các chủ xe liên quan đưa phương tiện đến các đại lý Toyota để kiểm tra trong thời gian sớm nhất. Quá trình kiểm tra và sửa chữa/cập nhật diễn ra hoàn toàn miễn phí, dự kiến mất khoảng 1,9 giờ/xe.

Với những xe Toyota nhập khẩu không chính hãng nhưng nằm trong phạm vi triệu hồi, hãng sẽ kiểm tra thông tin chi tiết nếu nhận được yêu cầu từ chủ xe. Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, những xe này sẽ được tiến hành kiểm tra, sửa chữa miễn phí.

Tại Việt Nam, Toyota Camry được biết đến là ‘vua doanh số’ của phân khúc sedan hạng D. Trong bối cảnh các đối thủ như Honda Accord hay Mazda6 đã ngừng bán, còn Kia K5 đã lâu không được nâng cấp, vị thế “độc tôn” của Camry càng được củng cố.

