Đếm ngược giờ chót 15/3: VinFast Viper khiến người dùng chốt cọc vội để nhận '3 lần ưu đãi'

Trong bối cảnh giá xăng biến động và xu hướng chuyển sang phương tiện xanh ngày càng rõ rệt, VinFast Viper đang là mẫu xe máy điện được quan tâm bậc nhất trên thị trường. Không chỉ gây chú ý bởi thiết kế thể thao và công nghệ đổi pin nhanh, mẫu xe này còn đang hút người dùng nhờ loạt ưu đãi giới hạn chỉ còn áp dụng tới 15/3.

Cơ hội cuối sở hữu Viper với giá cực mềm

Một trong những yếu tố khiến VinFast Viper được nhiều người dùng quan tâm trong thời gian gần đây nằm ở bài toán chi phí. So với nhiều mẫu xe máy trong cùng phân khúc, mức đầu tư ban đầu cho Viper được đánh giá là dễ tiếp cận khi cộng dồn các chính sách hỗ trợ hiện hành.

Theo đó, từ mức giá niêm yết 39,9-45,5 triệu đồng, người mua xe hiện được ưu đãi 6% giá bán theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” cùng khoản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe). Nếu chuyển đổi từ xe máy xăng sang Viper, khách hàng tiếp tục nhận thêm ưu đãi 5% từ chương trình “Thu xăng - Đổi điện” đang được VinFast áp dụng trong tháng 3.

Anh Nguyễn Đức Anh, một khách hàng trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội tính toán, vì kịp chốt cọc sớm trước 15/3, anh được hưởng tổng ưu đãi tới 13% giá trị xe, cộng thêm 1 triệu đồng.

“Giá xe chỉ còn hơn 33 triệu đồng, thấp hơn khoảng 6 triệu đồng so với giá niêm yết. Đây là mức ưu đãi rất lớn so với giá xe”, anh Đức Anh khẳng định.

Với những khách hàng chưa có đủ tài chính hoặc muốn tối ưu khoản đầu tư ban đầu, VinFast có chương trình hỗ trợ mua xe với 0 đồng vốn đối ứng và lãi suất ưu đãi. Đây là cú hích giúp không ít người dùng quyết định xuống cọc ngay.

Quan trọng hơn, anh Đức Anh cho rằng, những chính sách ưu đãi cộng dồn này xuất hiện đúng thời điểm, khi khách hàng như anh đang “chóng mặt” vì giá xăng và có nhu cầu sớm chuyển đổi sang xe điện. So với việc phải “đau tim” theo dõi nhịp lên xuống của giá xăng hàng ngày hay xếp hàng dài để đổ xăng, anh nhận thấy việc sạc, đổi pin xe máy điện tiện lợi và tự chủ hơn hẳn.

Đặc biệt, với các dòng xe điện đổi pin của VinFast, người dùng được hỗ trợ đổi pin miễn phí tới 20 lần mỗi tháng đến hết ngày 30/6/2028. Riêng các tài xế vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform được đổi pin miễn phí không giới hạn trong cùng thời gian.

Tiện lợi, “chất chơi”, thừa sức thay thế xe xăng

Trải nghiệm đổi pin cũng được nhiều khách hàng đánh giá là điểm khác biệt đáng tiền của Viper. Theo thử nghiệm thực tế, quá trình thay pin tại các tủ đổi chỉ mất khoảng 1–2 phút với thao tác vô cùng đơn giản.

“Ở nước ngoài, mô hình này đã phát huy hiệu quả lớn giúp người dân chuyển đổi xanh tiện lợi. Tôi tin đây sẽ là cuộc cách mạng về trải nghiệm sử dụng”, tài khoản có tên Trịnh Trí, bình luận trên diễn đàn chủ xe máy điện VinFast.

Người dùng này cũng nhắc tới thực tế VinFast đang triển khai mạng lưới tủ đổi pin khắp Việt Nam, dự kiến đạt 45.000 tủ trong quý I/2026. Hệ sinh thái này giúp chủ xe, đặc biệt là những người ở các khu vực ít có điều kiện sạc tại nhà, sẽ tự tin bỏ xăng sang điện.

Bên cạnh độ tiện lợi, với nhiều khách hàng đã sớm chốt cọc Viper, thiết kế là lý do không thể không nhắc tới. Các đường nét góc cạnh, phần thân xe tạo khối rõ ràng và tổng thể thể thao giúp mẫu xe này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng ngay từ khi ra mắt.

Không chỉ đẹp, mẫu xe còn có loạt trang bị hiện đại với Smart Key cho phép định vị, tìm xe, bật hoặc tắt xe từ xa nhằm tăng khả năng chống trộm. Màn hình TFT hiển thị thông tin rõ ràng giúp người lái dễ theo dõi các thông số khi di chuyển.

Về vận hành, Viper sử dụng động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 3.000 W, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 70 km/h và tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây. Đánh giá về những thông số này, reviewer Trí Đê cho rằng, đây là tốc độ hợp lý, đủ khỏe để đi phố hay đường trường.

Tuy nhiên, điều làm reviewer này thích thú hơn là hệ thống giảm xóc với phuộc sau lò xo đôi có bình dầu phụ. Đây là trang bị hứa hẹn mang lại độ êm ái tốt, phù hợp với đa dạng địa hình của Viper.

Tổng kết, giới chuyên gia cho rằng, sự kết hợp giữa chi phí sở hữu hợp lý, chi phí sử dụng thấp, thiết kế thể thao và công nghệ đổi pin nhanh đang giúp VinFast Viper trở thành một trong những mẫu xe điện được quan tâm nhất trên thị trường. Khi thời hạn đặt cọc sớm đang dần khép lại vào ngày 15/3, nhiều người dùng đang tranh thủ cơ hội cuối xuống tiền nhằm tận dụng trọn bộ ưu đãi hiện hành.