Toyota Land Cruiser cỡ nhỏ lộ diện trên phố trước ngày ra mắt

TPO - Mẫu SUV Toyota Land Cruiser vừa xuất hiện không che chắn trên đường phố Thái Lan trước ngày ra mắt 21/3. Dự kiến xe sẽ được định vị giữa dòng Corolla Cross và Fortuner.

Mới đây, tạp chí AutolifeThailand đăng tải hình ảnh những chiếc Toyota Land Cruiser FJ được chở trên xe chuyên dụng tại Thái Lan. Mẫu SUV này được ấn định sẽ ra mắt vào ngày 21/3 tới.

Toyota Land Cruiser FJ lộ diện tại Thái Lan. Ảnh: AutolifeThailand

Hình ảnh hiện trường cho thấy xe có ngoại hình giống với phiên bản Toyota Land Cruiser FJ từng được giới thiệu tại Nhật vào năm 2025.

Mẫu Land Cruiser FJ xuất hiện tại Thái Lan gần đây sở hữu đèn LED định vị ban ngày hình chữ C cùng cụm pha vuông vức. Ngoài ra, xe còn có phiên bản đèn tròn LED cổ điển, dự kiến mở bán sau.

Dáng xe vuông vức và mạnh mẽ với cản trước/sau lớn, vòm bánh xe ốp nhựa đen cùng thanh giá nóc và bậc lên xuống. Phần cửa hậu mở ngang có gắn lốp dự phòng gợi nhớ đến những mẫu Land Cruiser cổ điển.

Về kỹ thuật, Land Cruiser FJ sử dụng nền tảng khung gầm rời IMV0 tương tự mẫu bán tải Hilux Champ. Xe được trang bị động cơ xăng 2.7L mã 2TR-FE, cấu hình 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 2.694 cc, cho công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm.

Sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp Super ECT kết hợp hệ dẫn động 4WD bán thời gian, đi kèm các chế độ vận hành H2, H4 và L4 cùng khóa vi sai cầu sau nhằm tăng khả năng vượt địa hình.

Xe có chiều dài khoảng 4.575 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.960 mm cùng trục cơ sở 2.580 mm. Kích thước của Land Cruiser FJ nằm giữa Corolla Cross và Fortuner. Trọng lượng xe ước tính khoảng 2.040 kg, trong khi bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 5,5 m, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị.

Toyota Land Cruiser FJ được sản xuất tại Thái Lan và xuất khẩu sang Nhật Bản, dự kiến ​​ra mắt vào giữa năm 2026. Mức giá chưa được công bố.

Theo kế hoạch, mẫu SUV Toyota Land Cruiser FJ sẽ được phân phối tại nhiều thị trường gồm Đông Nam Á, Nam Mỹ, Trung Đông và châu Phi. Việt Nam cũng nằm trong danh sách điểm đến của mẫu xe này.

Trước đó, Toyota Việt Nam từng hé lộ kế hoạch đưa Toyota Land Cruiser FJ về nước vào khoảng giữa năm 2026. Với việc được nhập khẩu từ Thái Lan, mẫu SUV này hứa hẹn có giá dễ tiếp cận hơn so với các xe nhập Nhật như Land Cruiser LC300 hay Prado.

Dù vậy, với giá trị thương hiệu của dòng Land Cruiser, mẫu SUV mới khó có khả năng được định giá ở phân khúc phổ thông. Nhiều khả năng, giá bán của Land Cruiser FJ khi về Việt Nam sẽ nằm ở khoảng giữa của Fortuner (1,055-1,395 tỷ đồng) và Land Cruiser Prado (3,48 tỷ đồng).