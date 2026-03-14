Trải nghiệm xe Yamaha miễn phí lên đến 7 ngày tại Riding Station 2026

Yamaha Riding Station 2026 chính thức trở lại với chuỗi trải nghiệm độc đáo tại nhiều trường đại học, các trung tâm thương mại và vùng công nghiệp khắp cả nước. Đây là cơ hội đặc biệt để khách hàng có thể trải nghiệm đầy đủ các dòng xe Yamaha trong suốt 7 ngày và chia sẻ cùng bạn bè, người thân.

Yamaha Riding Station 2026 khởi động với series sự kiện tại các trường đại học

Yamaha Riding Station là một trong những hoạt động trải nghiệm độc đáo nhất của Yamaha Motor Việt Nam với quy mô toàn quốc, từng tạo nên cơn sốt trong cộng đồng yêu xe. Xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, khách hàng sẽ có cơ hội đăng ký mượn và trải nghiệm đa dạng các dòng xe làm nên tên tuổi của Yamaha, từ xe tay ga sang trọng như Grande, Janus; đến những dòng xe thể thao cá tính, mạnh mẽ như PG-1, NVX, NMAX; hay xe điện cao cấp NEO’s.

Khác biệt lớn nhất so với các hoạt động lái thử khác là việc Riding Station 2026 cho phép người tham gia có thể trải nghiệm xe hoàn toàn miễn phí với thời gian tối đa lên đến 7 ngày, sử dụng cho tất các hoạt động thường nhật: đi học, đi làm, đi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè. Đây không chỉ là dịp để các khách hàng “chạy thử xe”, mà là cơ hội để mỗi người lựa chọn trải nghiệm cuộc sống cùng phương tiện yêu thích và phù hợp nhất.

Yamaha Riding Station là cơ hội để mỗi người trải nghiệm dòng xe yêu thích của mình

Từ 20/3 - 4/4/2026, chuỗi hành trình năm 2026 sẽ chính thức khởi động với trạm dừng chân đầu tiên tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn.

Điểm hẹn giao lưu và giải trí dành cho giới trẻ

Không chỉ là cơ hội trải nghiệm dòng xe yêu thích, Yamaha Riding Station 2026 sẽ là một điểm hẹn hấp dẫn dành cho thế hệ trẻ nói riêng và tất cả các khách hàng của Yamaha nói chung, với hàng loạt những hoạt động hấp dẫn xuyên suốt thời gian chương tình. Sự kiện sẽ kiến tạo một không gian trải nghiệm khác biệt, nơi các bạn trẻ có thể giao lưu, khám phá sản phẩm và tham gia nhiều hoạt động tương tác: photobooth chụp và in ảnh miễn phí, các workshop sáng tạo,...

Đặc biệt trong ngày khởi động sự kiện 21/3, khách hàng sẽ được tham gia hoạt động workshop tìm hiểu về những công nghệ mới nhất trên các dòng xe của Yamaha, và chụp ảnh cùng những chiếc xe yêu thích. Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội nhận hàng loạt những phần quà hấp dẫn khi tham gia trải nghiệm các booth sự kiện và đăng ký mượn xe.

Yamaha Riding Station 2026 hứa hẹn hàng loạt trải nghiệm đa dạng

Với tinh thần “Mở lối một tôi mới - New Me, Discover”, chặng đầu tiên của chuyến hành trình Yamaha Riding Station 2026 hướng đến truyền cảm hứng để thế hệ trẻ mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, chủ động khám phá những trải nghiệm mới. Không chỉ tạo ra một không gian trải nghiệm độc đáo, mà sự kiện còn là lời cổ vũ các bạn trẻ tự tin khoe cá tính và tỏa sáng phong cách của chính mình.

Cách thức đăng ký mượn xe trải nghiệm

● Bước 1: Đăng ký mượn xe bằng cách điền thông tin trên website

● Bước 2: Chọn dòng xe muốn trải nghiệm và điền thông tin đặt lịch

● Bước 3: Nhận thông báo xác nhận đăng ký

● Bước 4: Hệ thống xét duyệt hồ sơ và liên hệ các trường hợp hợp lệ

● Bước 5: Mang giấy tờ cần thiết đến địa điểm nhận xe theo thông báo để trải nghiệm xe từ 1-7 ngày miễn phí.

Đăng ký ngay Yamaha Riding Station 2026 tại: https://ymhvn.com/RidingStation_dangky