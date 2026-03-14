Nhiều nước cắt hỗ trợ, lượng tiêu thụ xe điện toàn cầu lao dốc

TPO - Số lượng xe điện đăng ký mới trên toàn cầu đã giảm 11% trong tháng 2, chủ yếu do mức sụt giảm mạnh tại Trung Quốc – thị trường xe điện lớn nhất thế giới.

Theo Reuters, con số 11% là mức giảm lớn nhất kể từ giai đoạn bùng phát đại dịch COVID-19 đầu năm 2020. Nguyên nhân chính đến từ việc nhiều chính phủ trên thế giới bắt đầu thu hẹp các chính sách khuyến khích mua xe điện.

Tại Trung Quốc, chương trình hỗ trợ đổi xe cũ đã bị cắt giảm, trong khi ưu đãi miễn thuế cho người mua xe điện cũng kết thúc vào cuối năm ngoái.

Theo dữ liệu phân tích thị trường từ BMI, trong tháng 2, Trung Quốc ghi nhận lượng đăng ký mới xe thuần điện và xe hybrid sạc ngoài (PHEV) giảm 32% so với cùng kỳ 2025, xuống dưới 500.000 xe. Con số này tương đồng với mức giảm 34% của tổng doanh số ô tô tại nước này, theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM).

Trên phạm vi toàn cầu, lượng xe điện đăng ký mới tiếp tục giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 2, xuống chỉ còn hơn 1 triệu xe, mức thấp nhất kể từ cùng kỳ năm 2024.

Thị trường Bắc Mỹ cũng ghi nhận sự sụt giảm mạnh khi doanh số xe điện giảm 35%, xuống dưới 90.000 xe. Đây là tháng giảm thứ năm liên tiếp kể từ khi chương trình tín dụng thuế cho xe điện tại Mỹ kết thúc vào tháng 9/2025, cùng với các đề xuất của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc nới lỏng tiêu chuẩn phát thải CO2.

Những thay đổi chính sách trên cùng với nhu cầu xe điện toàn cầu suy yếu, đã khiến một số hãng xe phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ ghi nhận các khoản lỗ lên tới hơn 70 tỷ USD. Trong đó, doanh số bán xe điện của Ford đã giảm 70%, Honda giảm mạnh 81% và Kia giảm 52%.

Trong khi đó tại châu Âu, dù một số mục tiêu khí thải đã được điều chỉnh, doanh số xe điện vẫn tăng 21% trong tháng 2, dù tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với phần lớn năm trước.

Cụ thể, thị trường xe điện châu Âu tăng 1% trong tháng 2 và hiện tăng 21% tính từ đầu năm. Đức và Pháp là hai quốc gia dẫn đầu đà tăng trưởng trong khu vực.

Doanh số xe điện tại Đức tăng 26% nhờ chương trình trợ cấp mới được triển khai từ đầu năm 2026, trong khi thị trường Pháp tăng 30% nhờ các chính sách ưu đãi hiện hành.

Italy cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 23% trong tháng 2, đánh dấu tháng bán hàng tốt nhất từ trước đến nay. Tính từ đầu năm, thị trường xe điện nước này đã tăng tới 98%.

Đà tăng này đến sau khi chính phủ Italy triển khai chương trình trợ cấp mới vào tháng 10/2025, được tài trợ từ Quỹ Phục hồi và Phát triển của Liên minh châu Âu (EU). Theo đó, các hộ gia đình có thể nhận ưu đãi lên tới 11.000 euro, trong khi doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 20.000 euro khi mua xe điện.

Ngoài các thị trường lớn kể trên, phần còn lại của thế giới cũng ghi nhận doanh số xe điện tích cực, tăng trưởng ở mức 78% so với cùng kỳ năm 2025, lên hơn 180.000 xe.

Hàn Quốc là một trong những điểm sáng với doanh số xe điện tăng hơn gấp 3 lần so với tháng trước, đạt hơn 37.200 xe. Tỷ lệ xe điện tại Hàn Quốc cũng lần đầu đạt 30% thị phần, được thúc đẩy bởi chương trình trợ cấp xe điện mới cho năm 2026.

Theo chuyên trang Electrek, điểm đáng chú ý nhất trong bức tranh thị trường xe điện toàn cầu hiện nay không nằm ở con số tổng thể, mà ở sự phân hóa ngày càng rõ giữa các khu vực.

Các thị trường có doanh số xe điện tăng trưởng như châu Âu hay Hàn Quốc chủ yếu nhờ việc khôi phục các chương trình trợ cấp và chính sách hỗ trợ từ chính phủ. Điều này ngược lại với thị trường Mỹ.

Đà chững lại tại Trung Quốc cũng được cho là ảnh hưởng từ điều chỉnh chính sách hơn là vấn đề nhu cầu dài hạn, đặc biệt khi xuất khẩu xe điện của nước này vẫn đang tăng trưởng mạnh.

Nói cách khác, quá trình chuyển dịch sang xe điện trên toàn cầu không hề chậm lại, nhưng ngày càng thiếu đồng đều giữa các khu vực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng xe điện đang phụ thuộc lớn vào chính sách, ưu đãi và các quy định thương mại của từng thị trường.