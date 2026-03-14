Xe điện tương lai của Honda chưa kịp ra mắt đã bị hủy

TPO - Honda vừa công bố hủy bỏ kế hoạch phát triển dàn xe điện gồm Honda 0 Saloon, Honda 0 SUV và Acura RSX EV - bộ ba vốn được lên kế hoạch sản xuất tại Bắc Mỹ.

Theo thông báo từ Honda, việc hủy bỏ các dự án nói trên sẽ khiến hãng phải ghi nhận khoản chi phí và tổn thất lên tới khoảng 2,5 nghìn tỷ yen (tương đương 15,7 tỷ USD).

Trong tuyên bố chính thức, Honda cho biết hãng đã cân nhắc nhiều phương án nhằm cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Tuy nhiên, sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng, công ty quyết định dừng phát triển và kế hoạch thương mại hóa ba mẫu xe điện dự kiến sản xuất tại Bắc Mỹ là Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon và Acura RSX.

Theo Honda, việc đưa các mẫu xe này vào sản xuất trong bối cảnh nhu cầu xe điện đang suy giảm mạnh có thể khiến hãng tiếp tục đối mặt với thua lỗ trong dài hạn.

Trong số ba mẫu xe bị hủy bỏ, Honda 0 Saloon từng thu hút nhiều sự chú ý nhờ thiết kế táo bạo. Mẫu concept này mang phong cách pha trộn giữa siêu xe và MPV, khiến nhiều người liên tưởng đến sự kết hợp giữa Lamborghini Gallardo và một mẫu minivan.

Honda 0 Saloon.

Trước đó, việc sản xuất mẫu SUV 0 được lên lịch ​​bắt đầu vào nửa đầu năm 2026, trong khi mẫu sedan 0 và Acura RSX dự kiến ​​sẽ được đưa vào sản xuất vào cuối năm.

Lý giải cho quyết định thay đổi chiến lược, Honda cho biết môi trường kinh doanh tại Mỹ đã có nhiều biến động lớn. Trong đó, việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump gần đây đã bãi bỏ một số chính sách khuyến khích sản xuất và tiêu thụ xe điện có tác động tới những doanh nghiệp như Honda.

Bên cạnh đó, hãng xe Nhật Bản cũng gặp nhiều thách thức tại châu Á khi sức cạnh tranh của các sản phẩm Honda suy giảm. Theo hãng, nhu cầu của khách hàng đang chuyển dịch từ các yếu tố phần cứng truyền thống như mức tiêu hao nhiên liệu hay không gian nội thất sang các tính năng phần mềm có khả năng nâng cấp liên tục theo sở thích người dùng.

Dự án xe điện 0 Series bị hủy bỏ chỉ vài tháng trước khi ra mắt.

Honda cũng thừa nhận đang gặp bất lợi trước các hãng xe điện mới nổi. Những nhà sản xuất này vốn có chu kỳ phát triển sản phẩm ngắn hơn và khả năng điều chỉnh chiến lược nhanh chóng theo biến động thị trường, khiến cho môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Bên cạnh đó, lợi nhuận từ các mẫu xe xăng và hybrid suy giảm dưới tác động của các mức thuế mới cũng góp phần khiến hoạt động kinh doanh ô tô nói chung của Honda gặp nhiều khó khăn.

Để cải thiện tình hình, Honda cho biết sẽ tái cấu trúc hoạt động tại các thị trường trọng điểm và thị trường mới nổi nhằm khôi phục năng lực cạnh tranh.

Trong thời gian tới, hãng dự kiến tăng cường sức cạnh tranh tại Mỹ và Nhật Bản thông qua việc nâng cấp sản phẩm và điều chỉnh giá bán. Hãng xe Nhật đồng thời tập trung mở rộng danh mục xe hybrid tại châu Á, đặc biệt là thị trường đang tăng trưởng nhanh như Ấn Độ.