Toyota Việt Nam khởi công dự án Tổ hợp văn phòng mới tại Phú Thọ

Ngày 26/3, Toyota tổ chức lễ khởi công dự án Tổ hợp văn phòng làm việc mới tại trụ sở ở phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong kế hoạch đầu tư dài hạn tại Việt Nam.

Dự án là bước khởi đầu khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và phát triển bền vững của Toyota tại Việt Nam. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hirata Osamu - Tổng Giám đốc của Toyota Việt Nam chia sẻ: “Dự án Tổ hợp Văn phòng làm việc mới của Toyota Việt Nam không chỉ là một công trình xây dựng, mà là một bước chuyển mình quan trọng về cách chúng tôi làm việc, học tập và phát triển con người”.

Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam - Ông Hirata Osamu phát biểu tại lễ khởi công.

Dự án có tổng diện tích sử dụng lên tới 8.700m², bao gồm tòa nhà văn phòng 2 tầng, trung tâm đào tạo, khuôn viên cây xanh và các hạng mục phụ trợ, được thiết kế theo hướng hiện đại, đồng bộ và chú trọng yếu tố bền vững, hướng tới đạt chứng chỉ công trình xanh.

Trong đó, Trung tâm đào tạo mới sẽ duy trì và nâng cao các chương trình hiện có, với công suất tối đa khoảng 1.000 lượt học viên mỗi năm, tập trung vào đội ngũ nhân sự hệ thống đại lý trong các lĩnh vực bán hàng và dịch vụ sau bán hàng.

Trung tâm được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng đào tạo toàn diện cả lý thuyết và thực hành, đồng thời là địa điểm tổ chức các hoạt động quy mô lớn cho hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Trong giai đoạn tiếp theo, Toyota sẽ hiện đại hóa nhà máy và xây dựng dây chuyền sản xuất mẫu xe Toyota Hybrid đầu tiên tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 360 triệu USD.

“Tập đoàn Toyota xác định Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng trong khu vực, và đã phê duyệt các dự án đầu tư mới với công nghệ sản xuất tiên tiến, cũng như kế hoạch giới thiệu các dòng xe Hybrid Electric thân thiện với môi trường trong thời gian tới. Là Phó Tổng Giám đốc Khu vực châu Á của Tập đoàn Ô tô Toyota, tôi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ để Toyota Việt Nam triển khai hiệu quả các dự án chiến lược này”, ông Tiền Quốc Hào - Phó Tổng Giám đốc Khu vực châu Á của Tập đoàn Ô tô Toyota kiêm Chủ tịch của Toyota Việt Nam chia sẻ.

Lãnh đạo công ty thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Hướng tới tương lai, Toyota sẽ tiếp tục nâng cao và hiện đại hóa hoạt động sản xuất trong nước nhằm hỗ trợ sự phát triển ổn định của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và chuỗi cung ứng, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.