Toyota chốt giá Land Cruiser cỡ nhỏ, chờ ngày về Việt Nam

Lê Tuấn
TPO - Toyota vừa chính thức giới thiệu mẫu Land Cruiser FJ 2026 tại Thái Lan với mức giá niêm yết khởi điểm 1,289 triệu baht, quy đổi tương đương khoảng 1,033 tỷ đồng.

Trong giai đoạn đầu ra mắt tại Thái Lan, xe sẽ được bán với giá ưu đãi 1,269 triệu baht (khoảng 1,017 tỷ đồng). Chương trình áp dụng đến hết ngày 31/8/2026, trong khi khách hàng có thể trực tiếp chiêm ngưỡng mẫu xe tại triển lãm Bangkok Motor Show 2026 diễn ra từ ngày 25/3 đến 5/4.

Toyota Land Cruiser FJ ra mắt tại Thái Lan với 3 màu Xanh khói, Bạch kim trắng ngọc trai Mica và Xám tro.

Toyota Land Cruiser FJ được sản xuất tại nhà máy của Toyota tại Thái Lan, sau đó xuất khẩu sang Nhật Bản và các thị trường khác. Toyota Thái Lan đặt mục tiêu bán 5.000 chiếc Land Cruiser FJ trong năm đầu tiên.

Việt Nam cũng là điểm đến của mẫu SUV này, dự kiến vào giữa năm 2026. Với việc được nhập khẩu từ Thái Lan, Toyota Land Cruiser FJ hứa hẹn có giá dễ tiếp cận hơn so với các xe nhập Nhật như Land Cruiser LC300 hay Prado. Do đó, đây hứa hẹn sẽ là một trong những cái tên được săn đón nhất khi tại nước ta trong năm nay.

Về kích thước, Land Cruiser FJ có chiều dài 4.610 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.890 mm và trục cơ sở 2.580 mm – ngắn hơn Fortuner nhằm tăng tính linh hoạt trong đô thị. Khoảng sáng gầm đạt 245 mm, khả năng lội nước 700 mm và bán kính quay vòng tối thiểu 5,5 m. Dung tích khoang hành lý dao động từ 765 đến 1.522 lít khi gập hàng ghế sau.

Xe được trang bị động cơ xăng 2.7L mã 2TR-FE, cho công suất 166 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian (4WD) kèm khóa vi sai cầu sau.

Động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 6 và hỗ trợ nhiên liệu E20 tại Thái Lan. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được công bố ở mức 9,4 km/lít tương đương 10,64 lít/100km.

Xe sử dụng nền tảng khung gầm rời IMV0 tương tự Hilux Champ. Hệ thống khung gầm đã được tinh chỉnh đáng kể, bao gồm gia cố độ cứng phần khung phía sau, bổ sung các điểm liên kết hệ thống treo, cải tiến dầm ngang và trang bị tấm bảo vệ gầm nhằm tăng khả năng off-road.

Theo Autolifethailand, Land Cruiser FJ sử dụng hệ thống treo trước độc lập tay đòn kép và treo sau liên kết 4 điểm, đi kèm thanh cân bằng.

Về thiết kế ngoại thất, Land Cruiser FJ mang phong cách vuông vức, mạnh mẽ. Xe được trang bị đèn LED toàn phầm, mâm hợp kim 18 inch, lốp 265/60 R18 và lốp dự phòng kích thước tương đương gắn phía sau.

Bên cạnh đó, hãng cũng cung cấp nhiều gói phụ kiện chính hãng như Unbound Explorer (thiên về off-road), Urban Unique (hướng đô thị) và Freedom Journey (phục vụ dã ngoại). Giá bán dao động khoảng 32.000–36.000 baht (25,6-28,8 triệu đồng).

Nội thất sử dụng tông màu đen, trang bị vô-lăng bọc da chỉnh điện, màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và hệ thống điều hòa tự động hai vùng tích hợp lọc bụi PM2.5.

Xe sở hữu gói tính năng an toàn Toyota Safety Sense, bao gồm cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù, phanh tự động và camera 360 độ. Bên cạnh đó, nhà sản xuất trang bị tổng cộng 7 túi khí cùng hàng loạt hệ thống hỗ trợ địa hình như kiểm soát đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và khóa vi sai.

