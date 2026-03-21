Mazda rục rịch bổ sung CX-5 phiên bản off-road

TPO - Mazda được cho là đang cân nhắc bổ sung một phiên bản off-road cho CX-5 thế hệ mới, hướng tới nhóm khách hàng đam mê SUV phong cách việt dã.

Mẫu CX-5 thế hệ mới của Mazda được đánh giá là một sự bổ sung đáng chú ý trong danh mục sản phẩm của hãng. Xe được đánh giá tốt về độ êm ái, khả năng vận hành linh hoạt và không gian rộng rãi hơn kỳ vọng.

Tuy nhiên, tham vọng của Mazda với CX-5 là nhiều hơn thế. Trước đó, hãng đã xác nhận kế hoạch phát triển biến thể hybrid cho CX-5 và giờ đây, một phiên bản mang phong cách địa hình cũng đang được cân nhắc.

Carscoops dẫn nguồn tin từ một kỹ sư cấp cao của Mazda cho biết, hãng đang theo dõi sát sao phản hồi của khách hàng trước khi đưa ra quyết định có bổ sung một phiên bản CX-5 hướng tới trải nghiệm off-road hay không.

Mục tiêu của Mazda là cạnh tranh trực tiếp với các phiên bản thiên về địa hình như Subaru Forester Wilderness hay Hyundai Tucson XRT – những mẫu xe đang tận dụng xu hướng thiết kế đậm chất việt dã ngày càng phổ biến trong phân khúc SUV cỡ C.

Ông Koichiro Yamaguchi, quản lý chương trình CX-5, chưa xác nhận chính thức về kế hoạch này nhưng cũng không phủ nhận khả năng triển khai.

Trả lời truyền thông Australia, ông cho biết Mazda đang tích cực đánh giá nhu cầu thị trường và tìm hiểu kỳ vọng của khách hàng đối với các phiên bản tương lai của dòng xe.

“Hiện tại chúng tôi chưa có sản phẩm như vậy. Tôi muốn theo dõi phản hồi khách hàng một cách cẩn trọng”, ông nói.

Tại Mỹ, Mazda hiện có CX-50 với vai trò một chiếc SUV mang phong cách địa hình. Tuy nhiên, mẫu xe này được phát triển chủ yếu cho khách hàng Mỹ.

Do đó, phiên bản CX-5 phong cách off-road nếu được hiện thực hóa sẽ hướng tới các thị trường quốc tế khác như Australia. Đây cũng là bước đi đơn giản hơn khi nhà sản xuất chỉ cần nâng cấp nhẹ về khoảng sáng gầm, trang bị lốp địa hình và bổ sung các chi tiết ngoại thất mang phong cách off-road cho CX-5.

Trên thực tế, nhiều cấu phần kỹ thuật của CX-5 tương đồng với CX-50. Khác biệt chủ yếu nằm ở thiết kế và định hướng sản phẩm.

Về Mazda CX-5 thế hệ mới, đây là một trong những mẫu xe được mong chờ nhất trong năm 2026, cả trên thế giới lẫn ở thị trường Việt Nam.

Tại nước ta, mẫu Mazda CX-5 vẫn đang bán bản cũ nhưng bản thế hệ mới đã xuất hiện và dự kiến sẽ mở bán vào tháng 11. Hiện chưa có thông tin về giá bán nhưng con số dự kiến sẽ tăng so với mức 749-979 triệu đồng của đời cũ.