Những mẫu SUV tiết kiệm nhiên liệu nhất

TPO - Không tính xe thuần điện và hybrid cắm sạc (PHEV), dưới đây là những mẫu SUV tiết kiệm nhiên liệu nhất theo bình chọn của tạp chí MotorTrend. Các mẫu xe được xếp hạng dựa trên mức tiêu thụ nhiên liệu ở điều kiện hỗn hợp.

1. Kia Niro Hybrid 2026 - 4,44 lít/100 km

Theo đánh giá của MotorTrend, Kia Niro Hybrid 2026 là mẫu SUV không cắm sạc có hiệu quả nhiên liệu nhất hiện nay. Thiết kế thiên về hatchback hơn SUV, nhưng đây lại là điểm cộng nhờ tính linh hoạt.

Xe sở hữu ngoại hình hiện đại cùng giá khởi điểm dưới 29.000 USD (khoảng 762 triệu đồng). Tuy nhiên, để đạt mức giá cạnh tranh, mẫu xe này phải đánh đổi một số yếu tố như độ êm ái và chất lượng nội thất ở mức cơ bản. Dù vậy, nếu bỏ qua hệ dẫn động AWD và ưu tiên mức tiêu hao dưới 5 lít/100 km, Niro gần như không có đối thủ trực tiếp.

2. Lexus UX 300h 2026 – 5,35 lít/100 km

Là mẫu SUV nhỏ nhất, rẻ nhất và tiết kiệm nhất trong dải sản phẩm Lexus, UX 300h chỉ tiêu thụ khoảng 5,35 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp.

Tuy nhiên, trải nghiệm được đánh giá chưa thực sự xứng danh Lexus khi hệ thống treo khá cứng (trừ bản cao cấp) và không gian cabin hạn chế. Dẫu vậy, xe có ngoại hình khá bắt mắt, đồng thời được trang bị đầy đủ các tính năng hỗ trợ lái.

3. Toyota RAV4 Hybrid 2026 – 5,47 lít/100 km

Điểm đáng chú ý nhất của RAV4 thế hệ 2026 là toàn bộ dòng xe chuyển sang hybrid. Mức tiêu thụ khoảng 5,5 lít/100 km cho bản AWD là con số vô cùng ấn tượng.

RAV4 mới có ngoại hình “cứng cáp” hơn, trong khi vẫn duy trì các giá trị cốt lõi như an toàn, thực dụng và tiết kiệm.

4. Toyota Corolla Cross Hybrid 2026 – 5,6 lít/100 km

Phiên bản 2026 của Corolla Cross hybrid ở thị trường quốc tế được cập nhật nhẹ ngoại hình, đồng thời tiếp tục duy trì hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng.

Dù hàng ghế sau hơi chật, xe vẫn có khoang hành lý tốt trong phân khúc. Một điểm cộng khác là xe có cảm giác lái nhẹ nhàng, dễ điều khiển nhờ trọng lượng nhẹ.

5. Kia Sportage Hybrid 2026 – 5,6 lít/100 km

Sportage Hybrid là mẫu SUV tiết kiệm nhiên liệu nhất của Kia trong phân khúc xe cỡ nhỏ. Dù thương hiệu Kia chưa đạt độ tin cậy như Toyota hay Honda, Sportage với mức giá cạnh tranh (từ 32.000 USD - 840 triệu đồng) và trang bị dồi dào vẫn được đánh giá là một trong những mẫu xe tốt nhất phân khúc.

6. Honda CR-V Hybrid 2026 – 5,88 lít/100 km

CR-V Hybrid tiếp tục khẳng định vị thế nhờ sự cân bằng giữa khả năng vận hành và hiệu quả nhiên liệu. Xe rộng rãi, dễ lái và được trang bị đầy đủ các tính năng hỗ trợ lái.

Tại Việt Nam, CR-V Hybrid hiện đã có bản nâng cấp 2026. Xe được lắp ráp trong nước và có giá khởi điểm từ 1,17 tỷ đồng.

7. Lexus NX 350h 2026 – 5,88 lít/100 km

Theo MotorTrend, NX 350h là một trong những SUV hạng sang hybrid tiết kiệm nhất, đi kèm hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn. Xe sử dụng động cơ 2.5L kết hợp mô-tơ điện, cho công suất 239 mã lực.

Dù hiệu suất nhiên liệu tốt, khả năng vận hành không quá nổi bật. Đổi lại, Lexus NX350h có khoang cabin thoải mái, nội thất cao cấp và nhiều tính năng công nghệ hiện đại.

8. Ford Escape Hybrid 2026 – 6,03 lít/100 km

Dù là phiên bản dẫn động cầu trước hay dẫn động bốn bánh, Ford Escape Hybrid đều mang tới khả năng tiết kiệm nhiên liệu ổn. Cảm giác lái linh hoạt nhưng chưa thực sự êm ái.

Tuy nhiên, dòng Escape bắt đầu bộc lộ dấu hiệu “lỗi thời”, và Ford đã xác nhận sẽ ngừng sản xuất dòng xe này sau năm 2026.

9. Mazda CX-50 Hybrid 2026 – 6,19 lít/100 km

Nhờ sử dụng hệ truyền động hybrid từ Toyota, CX-50 lọt top những mẫu SUV tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện nay. Xe vẫn sở hữu kiểu dáng đẹp mắt, cũng như cảm giác lái đặc trưng của Mazda.

Nội thất có phần chật chội và công nghệ kém tiên tiến hơn so với một số đối thủ cạnh tranh. Nhưng bù lại, xe được có danh mục tiêu chuẩn khá phong phú.

10. Hyundai Tucson Hybrid 2026 – 6,19 lít/100 km

MotorTrend đánh giá Tucson Hybrid là lựa chọn cân bằng giữa giá bán, thiết kế ngoại thất và không gian cabin rộng rãi. Xe vận hành mạnh mẽ hơn bản động cơ xăng và đã được nâng cấp nội thất từ bản 2025.

Tại Việt Nam, Tucson hiện được lắp ráp và phân phối bởi Hyundai Thành Công. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời ra mắt từ năm 2024 và chưa có tùy chọn hybrid.