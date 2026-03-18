Giá xăng biến động, ô tô điện trở thành lời giải tiết kiệm cho khách Việt

Khi giá xăng dầu biến động liên tục, ô tô điện VinFast trở thành lựa chọn của nhiều gia đình mua xe lần đầu nhờ lợi thế chi phí năng lượng gần như bằng 0 và mức bảo dưỡng tiết kiệm trong dài hạn.

Người dùng xe điện “miễn nhiễm” với mọi biến động giá xăng dầu

Giá xăng biến động liên tục trong những tuần qua đang ảnh hưởng trực tiếp đến “túi tiền” của người sử dụng ô tô. Với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển trong đô thị, đi làm quãng đường dài mỗi ngày hoặc chạy xe dịch vụ, khoản tiền xăng hàng tháng có thể “độn” thêm cả triệu đồng. Trong khi đó, nhiều gia đình tính mua xe lần đầu càng thêm “chùn chân”.

Vì thế, các dòng ô tô điện được đánh giá là giải pháp toàn vẹn, giúp người dùng không bị phụ thuộc vào biến động giá xăng dầu. Khác với xe xăng, bài toán chi phí năng lượng của xe điện rất ít thay đổi. Đặc biệt, với các chủ xe điện VinFast, chi phí này đang bằng 0 bởi chính sách miễn sạc lên tới 3 năm hiện hành (áp dụng tới 10/2/2029 với xe mua sau 10/2/2026).

Trong một video tư vấn cho thành viên cộng đồng GearUpVN về mẫu xe “kinh tế” nhất hiện nay, reviewer Nguyễn Trường Thành cho biết, xét về mức tiết kiệm chi phí, xe điện VinFast – đặc biệt là VF 3 – là “vô địch thiên hạ”.

“Ngay cả sau này khi VinFast tính sạc pin, chi phí năng lượng vẫn quá thấp và không có xe xăng nào có thể đọ được về mức độ tiết kiệm”, anh nhận định.

Ở góc độ công nghệ và thói quen sử dụng, chuyên gia Bạch Thành Trung cũng cho rằng khi chi phí năng lượng thấp hơn, người dùng có xu hướng thoải mái hơn trong việc di chuyển hàng ngày, thay vì luôn phải cân nhắc từng chặng đường như với xe xăng trong giai đoạn giá nhiên liệu biến động.

Chưa kể, theo nhiều người dùng, việc sạc điện hiện nay đã trở nên rất tiện lợi nhờ hạ tầng 150.000 cổng sạc khắp 34 tỉnh, thành phố. Mới đây, V-Green cho biết sắp triển khai 99 siêu trạm sạc dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên cả nước, cơ bản hoàn thành ngay trong năm nay. Mỗi siêu trạm sạc có thể phục vụ cùng lúc 100 ô tô điện với thời gian sạc chỉ từ 15 phút. Với hạ tầng sạc dày và được bổ sung liên tục, sạc xe được cho là trải nghiệm chủ động hơn hẳn đổ xăng khi không phải phụ thuộc vào nhân viên, giờ giấc tại trạm.

Xe điện tiết kiệm trong suốt vòng đời sản phẩm

Lợi thế của xe điện so với xe xăng còn nằm ở khía cạnh bảo trì, bảo dưỡng nhờ cấu trúc kỹ thuật đơn giản hơn xe sử dụng động cơ đốt trong.

Nghiên cứu được công bố bởi nhóm BK Auto thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội tại Hội nghị quốc tế về Công nghệ chế tạo, sản xuất 2026 (diễn ra tại Malaysia) là một dẫn chứng đáng chú ý. Qua phân tích dữ liệu thực tế từ gần 5.700 xe điện tại Việt Nam giai đoạn 2020-2024, nhóm nghiên cứu cho biết xe điện có xu hướng “lão hóa” chậm hơn nhờ kết cấu đơn giản, ít ma sát và không có nhiều chi tiết chuyển động phức tạp như piston, trục cam hay hộp số nhiều cấp. Đây là khác biệt rất quan trọng nếu đặt trong bài toán chi phí dài hạn.

Với xe xăng, người dùng phải quen với danh sách bảo dưỡng định kỳ khá dày (khoảng 5.000 km/lần), từ thay dầu, lọc dầu, lọc gió động cơ đến nhiều hạng mục phát sinh khác. Trong khi đó, xe điện VinFast loại bỏ được nhiều hạng mục. Chu kỳ bảo dưỡng dài gấp 3 xe xăng (sau mỗi 15.000 km) cũng giảm bớt tần suất chủ xe phải vào xưởng.

Giới chuyên môn nhìn nhận, một chiếc xe có chi phí năng lượng thấp có thể giải quyết bài toán trước mắt. Trong khi đó, một chiếc xe vừa tiết kiệm chi phí sử dụng hàng tháng, vừa có khả năng giảm áp lực bảo dưỡng trong nhiều năm mới là lời giải đủ sức thuyết phục số đông. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều người dùng nhìn ô tô điện VinFast như một lựa chọn kinh tế bền vững, thay vì chỉ là xu hướng tiêu dùng mới.

Đặc biệt, nhờ khoản chi phí tiết kiệm được, khách hàng mua xe VinFast thậm chí có thể lựa chọn các mẫu xe điện phân khúc cao hơn khi so với xe xăng.

“Một mẫu xe xăng cỡ B thị trường dao động khoảng 600 - 650 triệu đồng, ra biển đội thêm khoảng 100 triệu đồng nữa, trong khi người dùng phải tốn cả trăm triệu đồng trong 5-7 năm tiếp theo để nuôi xe. Với tổng chi phí này, khách hàng có thể thoải mái mua xe hạng C như VF 7 mà vẫn nhẹ gánh trong nhiều năm”, anh Nguyễn Văn Thành, một người theo dõi thị trường xe lâu năm nói.