Yamaha trình làng xe máy 3 bánh có túi khí

TPO - Yamaha Motor vừa giới thiệu hệ thống túi khí dành cho người lái trên mẫu scooter ba bánh Yamaha Tricity 300, đánh dấu bước tiến mới trong việc nâng cao an toàn cho dòng xe tay ga đô thị.

Hiện nay, túi khí cho người lái xe máy vẫn chưa phổ biến, nhưng đang dần được quan tâm nhiều hơn. Việc bảo vệ những vùng cơ thể dễ tổn thương như ngực, đầu và cổ trong các tình huống va chạm được xem là giải pháp an toàn đáng chú ý, và nhiều khả năng sẽ được ngành công nghiệp xe máy áp dụng rộng rãi trong những năm tới.

Cho đến nay, Yamaha chưa từng trang bị túi khí cho bất kỳ mẫu xe máy nào của hãng trước Tricity 300 đời 2026. Đây là mẫu xe tay ga có 3 bánh, với cặp bánh kép ở phía trước giúp tăng độ ổn định.

Theo Yamaha, túi khí được thiết kế để kích hoạt gần như tức thì khi xảy ra va chạm trực diện. Mục đích là hấp thụ động năng của người lái khi bị văng khỏi yên xe, đồng thời giảm lực quán tính khi cơ thể lao về phía trước trong lúc tai nạn.

Hệ thống chỉ hoạt động trong trường hợp va chạm trực diện. Hai cảm biến gia tốc đặt gần trung tâm xe sẽ đo lực giảm tốc và so sánh với ngưỡng thiết lập để quyết định kích hoạt túi khí. Do đó, túi khí sẽ không hoạt động trong các tình huống va chạm từ phía sau, va chạm bên hông hoặc khi xe bị đổ.

Bên cạnh túi khí, phiên bản Tricity 300 mới còn được bổ sung nhiều nâng cấp về an toàn và công nghệ. Xe được trang bị hệ thống ABS khi vào cua, kiểm soát lực kéo, hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp, phanh đỗ và phanh chân.

Mẫu scooter này cũng sở hữu màn hình TFT 4,2 inch có kết nối smartphone và hỗ trợ dẫn đường Garmin, đi kèm màn hình LCD 2,8 inch phụ.

Về thiết kế, xe có phần đầu được làm mới hoàn toàn cùng dàn áo sắc nét hơn và cụm ba đèn LED định vị xếp tầng.

Phía sau cũng được bổ sung đèn LED mới. Hai bên thân xe sử dụng các tấm ốp thiết kế lại với bộ tem mới, trong khi yên xe chuyển sang dạng hai tầng.

Cặp bánh trước dùng vành 14 inch với lốp 120/70 và bánh sau 14 inch kèm lốp 140/70. Bình xăng của Tricity 300 có dung tích 13 lít, trong khi khoang chứa đồ dưới yên đạt 45 lít và được trang bị đèn chiếu sáng.

Xe sử dụng động cơ 292cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch như trước đây. Động cơ đi kèm hộp số vô cấp CVT và ống xả mới.

Yamaha cho biết Tricity 300 2026 dự kiến được bán ra từ quý II năm nay, với hai phiên bản: một bản có túi khí và một bản tiêu chuẩn.

Giá bán chính thức của phiên bản mới chưa được công bố. Hiện tại, Tricity 300 đang được bán trên thị trường quốc tế với mức giá khoảng 10.000 USD (hơn 260 triệu đồng).

Tại Việt Nam, mẫu Yamaha Tricity từng được đưa về thông qua giới nhập khẩu tư nhân. Chiếc xe bán tại nước ta thuộc bản cũ và sử dụng động cơ dung tích 155 phân khối.

#Yamaha #xe máy #yamaha Tricity #xe tay ga #xe ba bánh #xe nhật #túi khí

