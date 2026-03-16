Phân khúc MPV xăng sôi động đầu năm, Veloz Cross bất ngờ lên hạng

Tháng 2/2026, Toyota Veloz Cross ghi nhận doanh số 595 xe, vượt Mitsubishi Xpander để trở thành mẫu MPV chạy xăng bán chạy nhất thị trường. Kết quả này cho thấy sức hút ổn định của mẫu xe 7 chỗ cỡ nhỏ nhà Toyota trong bối cảnh thị trường ô tô bước vào giai đoạn trầm lắng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Sau giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, thị trường ô tô Việt Nam thường bước vào nhịp chững lại trong những tháng đầu năm do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Số ngày bán hàng thực tế giảm cùng tâm lý hạn chế chi tiêu cho các khoản lớn khiến doanh số toàn thị trường có xu hướng sụt giảm.

Trong bối cảnh đó, Toyota Veloz Cross vẫn duy trì sức bán ổn định nhờ chính sách bán hàng linh hoạt và khả năng chủ động nguồn cung. Theo số liệu thị trường, tháng 1/2026 mẫu xe này đạt doanh số 861 xe, trước khi giảm nhẹ xuống 595 xe trong tháng 2.

Mức giảm được đánh giá là hợp lý khi tháng 2 trùng với kỳ nghỉ Tết, khiến hoạt động mua bán xe bị gián đoạn trong nhiều ngày. Tuy nhiên, xét trong cơ cấu doanh số của phân khúc MPV chạy xăng, kết quả này lại cho thấy sự thay đổi đáng chú ý.

Với 595 xe bán ra trong tháng 2/2026, Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu phân khúc MPV chạy xăng tại Việt Nam, vượt Mitsubishi Xpander (530 xe). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Toyota Avanza Premio (59 xe) và Honda BR-V (41 xe).

Tính chung hai tháng đầu năm 2026, Veloz Cross đạt tổng doanh số 1.456 xe, cao gấp khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Con số này cho thấy nhu cầu đối với dòng xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ vẫn duy trì tích cực ngay cả trong giai đoạn thị trường bước vào thời điểm trầm lắng của đầu năm.

Theo chia sẻ của một số chuyên gia trong ngành, doanh số sụt giảm của một số mẫu xe MPV thời gian qua phần nào đến từ việc gián đoạn nguồn cung, khiến cung không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Trong bối cảnh đó, lợi thế lắp ráp trong nước giúp Veloz Cross duy trì nguồn xe ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

Lựa chọn cân bằng giữa chi phí và trang bị

Ngoài yếu tố nguồn cung, Toyota Veloz Cross còn thu hút khách hàng nhờ khả năng dung hòa giữa chi phí sở hữu và các trang bị tiện nghi, an toàn.

Xét về khía cạnh tài chính, Veloz Cross là một trong những mẫu xe hiếm hoi được Toyota duy trì chính sách khuyến mại xuyên suốt trong năm. Điều này giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí lăn bánh khi mua xe.

Trong tháng 3/2026, khách hàng mua Toyota Veloz Cross (tất cả các phiên bản) đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm khoảng 64–66 triệu đồng. Bên cạnh đó, chương trình vay mua xe với lãi suất ưu đãi từ 5,99%/năm cố định trong 6 tháng đầu cũng giúp giảm áp lực tài chính ban đầu cho người mua.

Việc giảm trực tiếp hàng chục triệu đồng vào chi phí lăn bánh giúp Veloz Cross trở thành lựa chọn dễ tiếp cận hơn đối với nhiều khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc gia đình trẻ.

Bên cạnh chi phí ban đầu, chi phí sử dụng và bảo dưỡng cũng là yếu tố được nhiều người mua xe quan tâm. Theo chia sẻ của anh Cường, một tài xế kinh doanh dịch vụ xe ghép tuyến Hà Nội – Quảng Ninh hiện sở hữu hai chiếc Veloz Cross, chi phí bảo dưỡng của mẫu xe này được đánh giá ở mức hợp lý.

“Hàng ngày tôi chạy khoảng 300–400 km, thậm chí hơn nên bảo dưỡng khá thường xuyên, khoảng 2 lần mỗi tháng. Tuy vậy mỗi lần bảo dưỡng chỉ khoảng trên dưới 1 triệu đồng. Chiếc xe chạy hơn 180.000 km của tôi vừa làm bảo dưỡng mốc lớn, tổng chi phí cũng chưa đến 10 triệu đồng”, anh Cường chia sẻ.

Theo anh, sau hơn ba năm sử dụng với cường độ cao, xe vẫn vận hành ổn định và hầu như không phát sinh hỏng vặt. Phần lớn các lần bảo dưỡng chỉ bao gồm thay dầu, lọc dầu và kiểm tra tổng thể.

Giá trị lâu dài và tính thanh khoản cao

Ở góc độ kinh tế dài hạn, Toyota Veloz Cross cũng được đánh giá cao nhờ khả năng giữ giá và tính thanh khoản tốt trên thị trường xe đã qua sử dụng.

Theo nhiều chủ showroom xe cũ, các mẫu xe Toyota thường được ưu tiên thu mua lại nhờ độ bền, chi phí sửa chữa thấp và nhu cầu thị trường ổn định. Điều này giúp việc mua bán lại xe diễn ra nhanh chóng và ít rủi ro hơn.

Anh Thảnh, chủ một salon xe cũ tại Hà Nội, cho biết:

“Mình thường sẵn sàng mua lại các xe Toyota vì chất lượng khung gầm, nội thất và động cơ thường vẫn ở tình trạng tốt sau nhiều năm sử dụng. Chỉ cần xe không đâm đụng, không ngập nước và còn nguyên bản thì sau khi làm mới lại ngoại thất là có thể bán được trong thời gian ngắn”.

Ngoài yếu tố tài chính, xu hướng lựa chọn xe của khách hàng hiện nay cũng đang thay đổi khi yếu tố an toàn ngày càng được đặt lên hàng đầu.

Toyota Veloz Cross được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense với nhiều tính năng hỗ trợ lái như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, đèn chiếu xa tự động và kiểm soát vận hành chân ga. Những trang bị này góp phần nâng cao mức độ an tâm khi sử dụng, đặc biệt đối với khách hàng gia đình.

Tiếp tục duy trì sức hút trong phân khúc MPV

Kết quả dẫn đầu phân khúc MPV chạy xăng trong tháng 2/2026 cho thấy sức hút ổn định của Toyota Veloz Cross trên thị trường Việt Nam. Sự kết hợp giữa nguồn cung ổn định, chi phí sử dụng hợp lý và giá trị lâu dài đang giúp mẫu xe này duy trì lợi thế cạnh tranh trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ.

Trong bối cảnh nhu cầu đối với dòng xe đa dụng vẫn duy trì tích cực, cùng với các chính sách bán hàng được triển khai trong tháng 3, Veloz Cross được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững vị thế trong nhóm những mẫu MPV được khách hàng lựa chọn nhiều nhất tại thị trường Việt Nam.