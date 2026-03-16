Xem trước diện mạo Honda Civic đời mới

TPO - Theo kế hoạch, Honda Civic thế hệ thứ 12 dự kiến ra mắt trong năm 2027. Ở thời điểm hiện tại, một số thông tin ban đầu cùng các bản dựng kỹ thuật số đã phần nào hé lộ diện mạo tương lai của mẫu xe.

Trong nhiều năm qua, Civic luôn là một trong những mẫu xe quan trọng hàng đầu của Honda. Tính riêng tại Mỹ năm 2025, dòng sedan này có doanh số chỉ xếp sau CR-V trong dải sản phẩm của hãng xe Nhật.

Để duy trì sức hút của Civic trong phân khúc sedan nhỏ gọn, Honda hiện đang phát triển thế hệ tiếp theo với trọng tâm nằm ở việc nâng cấp hệ truyền động hybrid và cải thiện cảm giác lái.

Trước đó vào cuối năm 2025, Honda từng công bố hình ảnh nguyên mẫu thử nghiệm của Civic mới. Chiếc xe này sử dụng bộ khung thân xe của thế hệ hiện tại và được phủ lớp ngụy trang dày đặc.

Dựa trên những hình ảnh xe chạy thử, nhà thiết kế Theottle đã dựng lên bản phác họa dự đoán ngoại hình của Civic mới theo ngôn ngữ thiết kế mới của Honda.

Bản dựng dự đoán thiết kế của Honda Civic thế hệ mới. Video: Theottle

Tại đây, vóc dáng tổng thể của xe gần như giữ nguyên từ bản cũ, sau đó được bổ sung các chi tiết thiết kế lấy cảm hứng từ xe điện Honda e:NS2 dành cho thị trường Trung Quốc, hoặc Honda Insight tại Nhật Bản.

Các chi tiết như dải đèn LED sắc nét và cản trước được thiết kế lại mang đến diện mạo hiện đại và thanh thoát hơn cho mẫu sedan này.

Ở phần thân xe, các đường nét gợi liên tưởng đến BMW 5 Series thế hệ mới dù tổng thể thiết kế vẫn mang đậm nhận diện của Honda. Phần đuôi xe khác lạ với cụm đèn hậu có phong cách khá giống các mẫu xe của General Motors.

Trong khi các thông tin về thiết kế hiện chỉ mang tính dự đoán, Honda đã xác nhận một số thay đổi quan trọng về nền tảng kỹ thuật của Civic mới.

Cụ thể, mẫu xe này sẽ sử dụng khung gầm cải tiến giúp xe nhẹ hơn nhưng vẫn gia tăng độ cứng. Điều này đi kèm với một số nâng cấp công nghệ hứa hẹn mang lại khả năng phản hồi chính xác hơn và cảm giác vận hành ổn định hơn, đặc biệt là ở tốc độ cao.

Nguyên mẫu Civic thế hệ tiếp theo sử dụng hệ truyền động hybrid mới.

Về hệ truyền động, Honda đang phát triển thế hệ tiếp theo của hệ thống hybrid tự sạc e:HEV. Cấu hình này kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh 2.0L với hai mô-tơ điện, hứa hẹn cải thiện hiệu suất nhiên liệu khoảng 30% đồng thời nâng cao hiệu năng tổng thể.

Ngoài ra, Civic mới sẽ tích hợp hệ thống Honda S+ Shift, công nghệ lần đầu xuất hiện trên xe thể thao Honda Prelude thế hệ mới. Hệ thống này mô phỏng cảm giác chuyển số bằng cách điều chỉnh mô-men xoắn và âm thanh động cơ thông qua phần mềm, dù xe không sử dụng hộp số truyền thống.

Theo kế hoạch, Honda Civic thế hệ thứ 12 có thể được trình làng vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027. Khi ra mắt, mẫu xe này sẽ tiếp tục cạnh tranh trong phân khúc sedan cỡ C với các đối thủ quen thuộc như Toyota Corolla, Hyundai Elantra, Kia K4 và Mazda3.