Mẫu xe bán chạy nhất của Honda sắp có bản hybrid hoàn toàn mới

TPO - Phiên bản Civic thế hệ mới đang được phát triển, hứa hẹn không chỉ “lột xác” về thiết kế mà còn được nâng cấp lớn về công nghệ hybrid.

Trong một sự kiện dành cho giới truyền thông mới đây, Honda đã giới thiệu loạt công nghệ tiên tiến sẽ được ứng dụng trong những năm tới. Tại đây, tâm điểm chính là sự xuất hiện của chiếc xe được cho nguyên mẫu thế hệ mới của Civic - mẫu xe bán chạy nhất của Honda trên toàn cầu.

Dù hãng không xác nhận, song hình ảnh xe chạy thử cùng nguồn tin hiện trường khẳng định đây là bản xem trước của Civic mới. Civic Hybrid chỉ vừa ra mắt năm ngoái, và nay đã được thử nghiệm bản mới cho thấy Honda có nhiều tham vọng với phiên bản kế nhiệm.

Honda thử nghiệm hệ thống hybrid (HEV) mới trên nguyên mẫu Civic thế hệ tiếp theo.

Mẫu Civic thế hệ tiếp theo được cho là sẽ sử dụng nền tảng hybrid (HEV) thế hệ mới dành cho các dòng xe cỡ trung của Honda. Hệ thống này nhẹ hơn gần 90 kg và linh hoạt hơn đáng kể, mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội đồng thời cải thiện cảm giác lái.

Theo Car and Driver - đơn vị đã lái thử nguyên mẫu Civic mới, mẫu xe này có khoang nội thất được thiết kế lại hoàn toàn. Chi tiết hiếm hoi được hé lộ là sự xuất hiện của một màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn, ít nhất 15 inch, đặt giữa bảng táp-lô.

Honda vẫn giữ kín thông tin về hệ truyền động, nhưng dự kiến Civic mới sẽ dùng bộ truyền động điện hóa tương tự Accord và CR-V hybrid. Động cơ điện và máy phát mới gọn hơn, hiệu quả hơn, đồng thời loại bỏ hoàn toàn vật liệu đất hiếm.

Bộ pin hybrid thiết kế hoàn toàn mới, đặt dưới hàng ghế sau, sẽ được sử dụng chung cho các dòng xe cỡ nhỏ (compact) và cỡ trung của Honda trong tương lai, giúp giảm chi phí sản xuất.

Về vận hành, Car and Driver nhận xét Civic mới tăng tốc mượt và nhanh nhờ hệ thống truyền động trực tiếp. Tuy nhiên, do đường thử quá êm ái, đơn vị này chưa thể đưa ra đánh giá toàn diện về chất lượng vận hành của xe.

Tương tự mẫu Honda Prelude mới, Civic thế hệ mới cũng sẽ được trang bị chế độ S+ Shift, mô phỏng cảm giác sang số thông qua lẫy chuyển số trên vô-lăng. Dù bản thử nghiệm xuất hiện với ống xả kép, nhiều khả năng phiên bản sản xuất sẽ loại bỏ hoàn toàn chi tiết này.

Honda cho biết sẽ bắt đầu ra mắt loạt xe hybrid thế hệ mới từ năm 2027, trong đó Accord mới có thể xuất hiện sớm hơn Civic, cùng chia sẻ nền tảng HEV mới.

Hãng cũng đang phát triển nền tảng hybrid cỡ lớn dành cho thị trường Bắc Mỹ, kết hợp động cơ V6 tiết kiệm nhiên liệu, giúp tăng hiệu suất thêm 30% so với các dòng xe xăng hiện nay. Những mẫu xe HEV cỡ lớn này dự kiến sẽ được thương mại hóa vào năm 2028.

Tại Việt Nam, Honda cũng đang đẩy mạnh chiến lược điện hóa ô tô khi lần lượt đưa về các phiên bản hybrid của CR-V, Civic và mới nhất là HR-V. Mới đây, hãng này xác nhận sẽ lắp ráp dòng CR-V hybrid tại nhà máy Phú Thọ từ năm sau.