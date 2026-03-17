SUV đầu bảng 7 chỗ của Volvo chốt lịch ra mắt Việt Nam

TPO - Khi ra mắt Việt Nam, mẫu Volvo XC90 bản mới sẽ cạnh tranh với các mẫu xe sang như Audi Q7 và BMW X5.

Trang Facebook chính thức của Volvo tại Việt Nam mới đây đưa thông báo về màn ra mắt của mẫu SUV hạng sang Volvo XC90 phiên bản 2026 vào ngày 20/3 tới.

Theo thông tin từ một số đại lý, xe đã được đưa về nước từ trước và sẵn sàng cho sự kiện ra mắt chính thức. Mức giá tạm tính của Volvo XC90 2026 được hé lộ rơi vào khoảng 3,579 tỷ đồng, thấp hơn gần nửa tỷ đồng so với phiên bản trước.

Nếu mức giá này được giữ nguyên khi mở bán, mẫu SUV đầu bảng của Volvo sẽ có giá khởi điểm thấp hơn đáng kể so với nhiều đối thủ cùng phân khúc như BMW X5 (từ hơn 4 tỷ đồng) hay Audi Q7 (khoảng 3,8 tỷ đồng).

Ở bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), Volvo XC90 sở hữu thiết kế được làm mới lấy cảm hứng từ mẫu xe điện cùng cỡ EX90. Mặt trước của xe nổi bật với lưới tản nhiệt đan chéo mới thay vì nan dọc quen thuộc.

Cụm đèn LED hình búa đặc trưng được tinh chỉnh để trông hiện đại hơn. Kích thước tổng thể của XC90 mới gần như giữ nguyên, tuy nhiên xe có thể được trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 21 inch thiết kế mới dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Khoang nội thất là khu vực có nhiều thay đổi nhất. Màn hình trung tâm dạng dọc được nâng kích thước từ 9 inch lên 11,2 inch, với độ sắc nét được cải thiện. Bên cạnh đó, hãng cũng nâng cấp hệ thống thông tin giải trí có tốc độ xử lý nhanh hơn và đồ họa mượt hơn.

Các trang bị tiện nghi cao cấp nhiều khả năng vẫn được duy trì, bao gồm cần số pha lê Orrefors, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 19 loa, điều hòa tự động 4 vùng độc lập, ghế da Nappa tích hợp thông gió và cửa sổ trời toàn cảnh.

Đáng chú ý, Volvo đã bổ sung thêm lớp cách âm cho một số bộ phận của XC90 để cabin yên tĩnh hơn. Xe vẫn có cấu hình 7 chỗ.

Về vận hành, phiên bản 2026 dành cho thị trường Việt Nam được cho là chuyển từ cấu hình B6 sang B5. Thay vì kết hợp tăng áp và siêu nạp cho công suất 300 mã lực như trước, xe sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V.

Hệ thống này cho công suất khoảng 250 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) cùng hộp số tự động 8 cấp.

Tham khảo thị trường nước ngoài, Volvo XC90 facelift có thêm tùy chọn động cơ B6 tăng áp và T8 PHEV. Trong đó, bản cao nhất là T8 PHEV sử dụng kết hợp máy xăng 306 mã lực cùng mô-tơ điện công suất 143 mã lực. Phạm vi di chuyển thuần điện khoảng 70 km khi sạc đầy pin.