Hyundai Palisade 2026 tạm ngừng bán trên toàn cầu

TPO - Hyundai Palisade thế hệ mới hiện đối diện với đợt triệu hồi có quy mô dự kiến 135.000 xe sau khi khiến một người tử vong.

Ngày 14/3, Hyundai chính thức tạm dừng phân phối mẫu Palisade 2026 ở phạm vi toàn cầu, đồng thời chuẩn bị triệu hồi khoảng 135.000 xe thuộc phiên bản Limited và Calligraphy.

Thông báo được đưa ra sau khi một bé gái 2 tuổi tại bang Ohio (Mỹ) thiệt mạng trong một sự cố liên quan đến mẫu SUV cỡ lớn này hôm 7/3.

Theo công bố từ Hyundai, hàng ghế thứ hai và thứ ba của hai phiên bản Palisade nêu trên được điều khiển bằng điện. Trong một số tình huống, ghế có thể không nhận diện đầy đủ các vật cản như dự tính, dẫn đến nguy cơ người hoặc vật thể bị kẹp khi tính năng gập ghế bằng điện hoặc tính năng điều chỉnh “một chạm” (đẩy hàng ghế giữa về trước để hành khách ra/vào hàng ghế cuối cùng) hoạt động.

Hãng xe Hàn Quốc đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân, đồng thời khẩn trương nghiên cứu biện pháp khắc phục và hoàn thiện hồ sơ triển khai chương trình triệu hồi dưới sự giám sát của Cục Quản lý An toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc.

Số lượng xe Palisade thế hệ mới nằm trong diện ảnh hưởng được ước tính là gần 132.500 chiếc, bao gồm khoảng 75.000 xe tại khu vực Bắc Mỹ và 57.500 xe tại Hàn Quốc. Khoảng 2.260 xe dành cho thị trường Úc cũng được xác định là có liên quan.

Trước khi tung ra phương án chính thức, nhà sản xuất dự kiến “chữa cháy” bằng một bản cập nhật phần mềm không dây (OTA) vào cuối tháng 3/2026. Phần mềm sẽ cải thiện chức năng chống kẹt của hệ thống ghế chỉnh điện, cũng như hạn chế tính năng gập ghế bằng điện khi cốp xe đang mở.

Trong thời gian này, khách hàng có thể liên hệ Hyundai để được cung cấp xe thuê tạm thời nếu họ cần phương tiện thay thế.

Người dùng được khuyến cáo cần đảm bảo không có người hoặc vật thể - đặc biệt là trẻ em - trên ghế hoặc ở khu vực gập ghế trước khi kích hoạt tính năng gập ghế bằng điện. Tính năng điều chỉnh “một chạm” cũng không được khuyến khích sử dụng cho đến khi chiếc Palisade 2026 được sửa lỗi (miễn phí).

Hyundai Palisade hiện hành tại Việt Nam thuộc thế hệ đầu tiên, được bán ra với bốn phiên bản dùng động cơ diesel 2.2L, giá 1,489-1,569 tỷ đồng. Thế hệ mới của dòng SUV “đầu bảng” này được cho là sẽ về nước trong năm nay, song chưa rõ việc bị ngừng bán trên toàn thế giới có gây gián đoạn đến kế hoạch giới thiệu sản phẩm hay không.