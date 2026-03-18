Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

V-Green xây dựng 99 'siêu trạm sạc' trên toàn quốc

P.V

Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green công bố đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên cả nước ngay trong năm nay. Mỗi siêu trạm sạc có thể phục vụ cùng lúc 100 ô tô điện với thời gian sạc chỉ từ 15 phút hoàn toàn từ nguồn năng lượng sạch là điện gió và điện mặt trời.

V-Green công bố đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên cả nước ngay trong năm nay

99 siêu trạm sạc sẽ được V-Green bố trí dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ lớn với khoảng cách hợp lý, trải dài trên địa phận 34 tỉnh, thành phố để đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển xa, liên tỉnh hoặc xuyên Việt của người dùng xe điện VinFast. Mỗi siêu trạm sạc được quy hoạch tới 100 súng sạc công suất 150kW nhằm đáp ứng nhu cầu sạc siêu nhanh, đảm bảo chỉ sau 15 phút là xe có đủ năng lượng tiếp tục hành trình.

Đặc biệt, 100% siêu trạm sạc đều sử dụng nguồn năng lượng sạch từ điện gió và điện mặt trời, lưu trữ trong các hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) do VinFast nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Với mô hình sạc siêu nhanh, siêu tiện lợi và vận hành hoàn toàn không phát thải, hệ thống siêu trạm sạc V-Green không chỉ đáp ứng tốt các hành trình dài, liên tục mà còn góp phần đáng kể vào việc giảm khí thải carbon ra môi trường, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam.

Bà Phạm Thanh Thúy - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty V-Green cho biết: “Hệ thống siêu trạm sạc được bố trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ không chỉ thuận tiện mà còn sạc siêu nhanh và siêu nhiều cùng lúc sẽ giải quyết cơ bản mọi nhu cầu sạc xe của người dùng. Với 99 siêu trạm sạc, khách hàng sử dụng xe điện VinFast có thể an tâm tuyệt đối trên mọi cung đường dài, ngay cả trong những giai đoạn cao điểm nhất”.

Theo kế hoạch, việc đầu tư phát triển 99 siêu trạm sạc sẽ được V-Green xúc tiến triển khai sớm với mục tiêu cơ bản hoàn thành trong năm nay, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người dùng và số lượng ô tô điện VinFast bán ra thị trường ngày càng lớn.

Tính đến hết năm 2025, V-Green đã hoàn thiện quy hoạch 150.000 cổng sạc ô tô, xe máy điện trên khắp Việt Nam. Trong giai đoạn phát triển mới, V-Green sẽ tập trung đầu tư trọng điểm cho các siêu trạm sạc để đáp ứng nhu cầu đi xa của người dùng ô tô điện và mở rộng mạng lưới tủ đổi pin xe máy điện để đảm bảo sự thuận tiện tối đa cho tất cả khách hàng./.

