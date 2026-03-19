Mở cửa là mát: Trải nghiệm nhỏ mà 'đã' của chủ xe điện VinFast mùa nắng nóng

Nhờ bộ đôi tính năng Quản lý và giám sát xe từ xa hay Cảnh báo xâm nhập trái phép tích hợp trong hệ thống VF Connect, các dòng xe VinFast không đơn thuần là phương tiện đi lại mà trở thành một “thiết bị” luôn trực tuyến, luôn phản hồi và luôn nằm trong tầm kiểm soát của chủ nhân.

Kết nối tức thì, kiểm soát xe mọi lúc mọi nơi

“Tôi từng mất gần 20 phút chỉ để tìm xe trong hầm trung tâm thương mại. Nhiều hôm cũng chủ động chụp chỗ đỗ rồi, nhưng có những nơi họ thiết kế cột, hàng giống hệt nhau, đúng nghĩa đi tìm xe như… chơi trò trốn tìm”, anh Hoàng Văn Tuấn (Hà Nội) kể lại về những lần “đỏ mắt tìm xe” trước đây.

Cảnh “dở khóc dở cười” ấy gần như không còn kể từ khi anh chuyển sang sở hữu VF 7. Thay vì phụ thuộc vào trí nhớ, anh chỉ cần mở ứng dụng VinFast trên điện thoại để xác định chính xác vị trí xe. Khi cần, một thao tác chạm để kích hoạt tính năng tìm xe – nháy đèn, phát còi – đủ để chiếc xe “lên tiếng” giữa hàng trăm phương tiện trong hầm đỗ.

Trải nghiệm mà anh Tuấn chia sẻ là một phần của tính năng Quản lý và giám sát xe từ xa (Remote Control) trong gói VF Connect, hiện dành cho các dòng xe VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9; trong thời gian tới sẽ phát triển cho các dòng xe khác của VinFast. Thông qua tính năng này, người dùng có thể chủ động theo dõi và quản lý phương tiện mọi lúc, ngay cả khi không ở cạnh xe.

Với anh Tuấn, khả năng này đặc biệt hữu ích trước mỗi hành trình. “Tôi có thể kiểm tra nhanh mức pin, áp suất lốp, nhiệt độ khoang xe ngay trên ứng dụng. Mọi thứ diễn ra trong vài giây, không cần ra tận xe”, anh phân tích.

Chị Giáng Hương, một nhân viên văn phòng tại TP.HCM và là chủ sở hữu VF 6, lại đặc biệt ấn tượng với tính năng bật điều hòa từ xa.

“Chỗ mình làm không có hầm nên đỗ xe bên ngoài cả ngày trời nắng nóng. Vì vậy, trước khi ra lấy xe buổi chiều, mình thường bật điều hòa trước 5–10 phút. Lúc vào xe đã mát sẵn, cảm giác như bước chân về nhà”, chị Hương hào hứng cho biết.

Đặc biệt, khả năng quản lý xe từ xa 24/7 mang tới sự an tâm tuyệt đối cho chủ xe. Dù đang ở văn phòng, quán cà phê hay đi công tác tỉnh khác, người dùng vẫn có thể mở ứng dụng để kiểm tra tình trạng xe. Nếu lỡ quên khóa xe, chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là xử lý xong.

“Có lần tôi gửi xe ở sân bay 3 ngày. Mở ứng dụng là biết ngay xe vẫn ở đúng vị trí hay không, pin thế nào. Cảm giác an tâm hơn hẳn”, anh Tuấn nói thêm.

An tâm hơn nhờ hệ thống cảnh báo an ninh tức thì

Không chỉ dừng lại ở sự tiện lợi trong vận hành hằng ngày, VF Connect còn mở rộng vai trò sang một “trợ lý an ninh” thầm lặng cho chủ xe. Hệ thống được tích hợp tính năng Cảnh báo xâm nhập trái phép (Theft Alert) tức thì khi phát hiện dấu hiệu bất thường như xe rung lắc, có tác động ngoại lực, bị mở cửa trái phép hoặc di chuyển khỏi vị trí đỗ ban đầu. Ngay khi đó, thông báo sẽ được gửi trực tiếp về điện thoại người dùng.

Ở góc độ trải nghiệm, cảnh báo an ninh tức thì không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro thiệt hại tài sản, mà còn mang lại cảm giác an tâm rõ rệt.

Đáng chú ý, “lớp bảo vệ công nghệ” này không chỉ dừng lại ở cấu hình hiện tại. Nhờ đặc trưng của xe điện – vận hành trên nền tảng phần mềm và có khả năng cập nhật từ xa – các tính năng VF Connect có thể tiếp tục được nâng cấp theo thời gian.

Điều đó đồng nghĩa, trải nghiệm công nghệ của người dùng xe VinFast có thể được bổ sung thêm tính năng mới, tối ưu thuật toán cảnh báo, nâng cao độ chính xác và tốc độ phản hồi trong tương lai. Với người dùng, đây là một giá trị bền vững.

“Chỉ sau vài lần cập nhật phần mềm đã thấy như mình đang dùng một chiếc xe khác. Đây là cái ‘sướng’ mà trước đây đi xe xăng không có được”, chị Hương tấm tắc.

Hiện tại, hai tính năng Quản lý và giám sát xe từ xa hay Cảnh báo xâm nhập trái phép đang được cung cấp cho một nhóm khách hàng dùng thử miễn phí và sẽ chính thức trở thành đặc quyền dành riêng cho các khách hàng đăng ký gói VF Connect Pro, Premium và Prime kể từ ngày 1/4/2026. Chi phí cho các gói dịch vụ cụ thể dao động từ 799.000 đồng/năm (VF Connect Pro), 1,299 triệu đồng/năm (VF Connect Premium) và 1,599 triệu đồng/năm (VF Connect Prime).