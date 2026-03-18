Người dùng Việt chọn VinFast VF 5 vì 'lãi' ngay từ khi lăn bánh

P.V

Trong phân khúc ô tô tầm giá 500 triệu đồng, VinFast VF 5 được nhiều người dùng xem như lựa chọn giúp “tích lãi” ngay từ khi lăn bánh nhờ chi phí sạc bằng 0, bảo dưỡng đơn giản cùng loạt chính sách hỗ trợ mạnh tay của VinFast.

Nuôi ô tô không còn là gánh nặng

Với công việc hay phải di chuyển giữa các công trình vùng ven, anh Trần Quang Huy, 34 tuổi, một kỹ sư xây dựng tại TP.HCM, từng nghĩ tới việc mua một chiếc ô tô để đi lại cho đỡ vất vả. Tuy nhiên, điều khiến anh chần chừ là e ngại về bài toán chi phí.

“Cứ nghĩ đến cảnh mỗi tháng vài triệu đồng tiền xăng, chưa kể bảo dưỡng, thay dầu, thay nhớt... lại chùn tay. Mua xe để phục vụ mình mà phải cày cuốc vất vả để nuôi ngược lại xe thì không ổn”, anh Huy nhớ lại.

1-5986.jpg

Đến tháng 3/2026, kỹ sư này đã tìm được câu trả lời với VinFast VF 5. Sau cú “chốt đơn” chóng vánh, chiếc xe điện cỡ nhỏ đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy của gia đình anh.

“Trung bình một tháng, tôi chạy gần 2.000 km, nếu là ô tô xăng chắc ‘đứt’ 3-4 triệu đồng, nhưng với VF 5 thì hoàn toàn miễn phí sạc. Số tiền tiết kiệm được có thể sử dụng cho các khoản khác. Lúc này mới thấy, chiếc xe thực sự là một khoản đầu tư cho chất lượng sống chứ không phải gánh nặng”, anh Huy chia sẻ. Chính sách mà anh Huy nhắc tới đang áp dụng cho tất cả chủ xe điện VinFast mua xe từ 10/2/2026, kéo dài tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng).

Không riêng anh Huy, cộng đồng người yêu xe Việt cũng đánh giá cao khả năng tối ưu chi phí của VF 5 bởi ngoài tiền “lãi” được so với việc đổ xăng, khả năng tiết kiệm chi phí bảo dưỡng của xe điện cũng là điểm cộng lớn.

“Nếu đi xe xăng 20.000 km phải bảo dưỡng 3-4 lần, thì với chiếc xe này, tôi mới đi bảo dưỡng đúng một lần, mất hơn 500.000 đồng bao gồm cả vệ sinh phanh và điều hòa. Chi phí sử dụng thực sự quá rẻ”, anh Tới Nguyễn, một người dùng VF 5 chia sẻ trong cuộc trò chuyện với kênh WhatcarVN. Ưu thế này được lý giải bởi cấu tạo động cơ đơn giản và ít chi tiết truyền động hơn xe xăng, cùng với mốc bảo dưỡng định kỳ lên tới 15.000 km, dài gấp 3 lần mức phổ biến của xe xăng (5.000 km).

Lời giải đa dụng cho mọi nhu cầu di chuyển

Ở mức giá 529 triệu đồng, giới quan sát nhận định, sự thành công của VF 5 Plus đến từ sự cân bằng khéo léo giữa nhiều yếu tố, tạo nên một chiếc xe đa năng và “vừa miếng” cho số đông.

2-2.jpg

Với những gia đình mua xe lần đầu hoặc cư dân đô thị, VF 5 ghi điểm nhờ sự linh hoạt. Kích thước gọn gàng giúp xe dễ dàng luồn lách trong phố đông nhưng không gian bên trong vẫn đủ rộng rãi cho một gia đình nhỏ. “VF 5 phù hợp với gia đình trẻ có vợ chồng và con nhỏ, thi thoảng chở ông bà đi cùng cũng tiện. Đặc biệt, xe có tới 6 túi khí, mang lại sự yên tâm lớn về an toàn”, anh Tới Nguyễn chia sẻ.

VF 5 còn là “cỗ máy kiếm tiền” hiệu quả cho giới kinh doanh dịch vụ. Bên cạnh khả năng tiết kiệm “không có đối thủ”, thiết kế hiện đại, bảng màu đa dạng cũng như đặc trưng “không mùi – không khói – không tiếng ồn động cơ” giúp VF 5 ghi điểm với đa số khách hàng.

Chưa dừng lại ở đó, thời điểm tháng 3/2026 đang là cơ hội “vàng” để sở hữu xe khi VinFast tung ra hàng loạt ưu đãi mạnh tay. Người mua được tiếp cận chính sách “Mua xe 0 đồng” - trả góp không cần chi vốn đối ứng - đồng thời được hưởng lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu. Chính sách này có thể được thay thế bằng ưu đãi 6% trực tiếp vào giá bán.

Đặc biệt, từ nay tới hết 31/3, người dùng Việt chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện được hưởng thêm mức hỗ trợ 3% cho VF 5, áp dụng đồng thời với các ưu đãi hiện hành. Như vậy, chủ xe có thể lăn bánh VF 5 chỉ từ dưới 500 triệu đồng – thấp hơn giá niêm yết.

“Nhiều người bảo mua xe là áp lực nhưng với VF 5, tôi thấy ‘lãi’ nhiều hơn: Lãi sức khỏe cho cả nhà vì không phải hít khói bụi, lãi thời gian vì xe ít hỏng vặt, và lãi cả tiền bạc nhờ chi phí vận hành siêu rẻ. Đó mới là giá trị thực sự của một chiếc xe hơi”, anh Trần Quang Huy (TP.HCM) nhận định.

