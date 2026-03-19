SUV ăn khách nhất của Toyota chốt giá tại Đông Nam Á

TPO - RAV4 - mẫu SUV bán chạy nhất của Toyota trên toàn cầu, vừa chính thức được giới thiệu tại Philippines. Xe có 2 phiên bản hybrid, đi kèm mức giá quy đổi khoảng 957 triệu đến 1,1 tỷ đồng.

Sau hàng loạt thông tin rò rỉ và 'nhá hàng' trước đó, Toyota RAV4 thế hệ hoàn toàn mới đã chính thức mở bán tại thị trường Philippines, hứa hẹn tạo áp lực lớn lên các đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V và Subaru Forester.

Ra mắt toàn cầu lần đầu vào năm 1994, RAV4 hiện đã bước sang thế hệ thứ sáu. Mẫu xe này có mặt tại Philippines từ năm 1997 và duy trì sự hiện diện qua tất cả các thế hệ.

Theo công bố, Toyota Philippines phân phối hai phiên bản cho RAV4 mới gồm 2.5 ADV HEV AWD CVT (Adventure) với giá 2.183.000 peso (khoảng 957 triệu đồng) và 2.5 LTD HEV AWD CVT (Limited) có giá 2.499.000 peso (khoảng 1,1 tỷ đồng). Mức giá này chuẩn so với con số được rò rỉ trước đó.

Phiên bản Adventure hướng đến phong cách mạnh mẽ, phù hợp với khách hàng ưa thích sự năng động, trong khi bản Limited tập trung vào yếu tố cao cấp và tinh tế.

Theo đó, bản Adventure sở hữu các chi tiết ngoại thất sơn đen, ốp vòm bánh xe bằng nhựa, bộ mâm hợp kim 18 inch 6 chấu, giá nóc dạng cầu, nội thất bọc da tổng hợp, ghế trước có sưởi và cửa sổ trời chỉnh điện.

Với bản Limited, xe có lưới tản nhiệt họa tiết lục giác và ít chi tiết nhựa đen hơn. Xe được bổ sung nhiều tiện nghi như đèn pha tự cân bằng góc chiếu, thanh giá nóc thiết kế tinh giản, mâm hợp kim 20 inch, mái kính toàn cảnh, nội thất bọc da thật, ghế trước làm mát, ghế sau có sưởi, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) và hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh.

Cả hai phiên bản đều sử dụng chung hệ truyền động hybrid, bao gồm động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh kết hợp với hai mô-tơ điện và pin lithium-ion, hộp số e-CVT. Tổng công suất hệ thống đạt 239 mã lực, truyền tới cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động E-Four AWD.

Về trang bị, cả hai phiên bản đều sở hữu cụm đèn LED projector, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, hệ thống âm thanh JBL 9 loa cùng gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense 4.0.

Tại thị trường Việt Nam, Toyota RAV4 là mẫu xe được nhiều người dùng quan tâm nhưng chưa được phân phối chính hãng. Khả năng RAV4 xuất hiện tại nước ta trong tương lai là không cao bởi mẫu SUV này chủ yếu được sản xuất tại Bắc Mỹ và Nhật Bản, nếu đưa về nước sẽ phải chịu thuế nhập khẩu cao.

Ngoài ra, Toyota RAV4 nếu về Việt Nam sẽ “giẫm chân” mẫu xe đàn em có kích thước tiệm cận là Corolla Cross. Hiện tại, dòng Toyota Corolla Cross bán ở nước ta đang được nhập khẩu từ Thái Lan.