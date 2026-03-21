Mỹ xem xét áp thêm thuế với xe điện

Trường Vũ
TPO - Các nhà lập pháp Mỹ đang xem xét một dự luật mới có khả năng khiến các chủ sở hữu xe điện phải trả thêm hàng trăm USD mỗi năm.

Theo Carscoops, Hạ viện Mỹ được cho là sắp bắt tay xây dựng một dự luật mới có thể khiến người sở hữu xe điện phải chi thêm hàng trăm USD. Đây là động thái mới nhất trong chuỗi nỗ lực lập pháp nhằm buộc người dùng xe điện đóng góp chi phí bảo trì đường bộ.

Trong nhiều thập kỷ, phần lớn nguồn kinh phí cho hạ tầng giao thông được tài trợ thông qua thuế đánh vào xăng và dầu diesel. Tuy nhiên, với sự gia tăng của xe điện, cơ chế này đang bộc lộ khoảng trống khi nhóm phương tiện này gần như được miễn khoản thuế trên.

Theo Reuters, Chủ tịch Ủy ban Giao thông và Hạ tầng Hạ viện, Sam Graves cho biết cơ quan này sẽ bắt đầu xem xét một dự luật giao thông bề mặt mới vào tháng 4, nhằm thay thế đạo luật hiện hành hết hiệu lực vào ngày 30/9 tới.

Dù nội dung cụ thể chưa được công bố, ông Sam Graves cho biết dự luật dự kiến có thời hạn 5 năm, với quy mô ngân sách liên bang từ 500 đến 550 tỷ USD. Đáng chú ý, ông nhấn mạnh mục tiêu là “tìm nguồn thu từ xe điện”.

Theo Reuters, một số đề xuất cụ thể được các nhà lập pháp đưa ra, bao gồm mức phí thường niên khoảng 250 USD đối với xe điện theo phía Hạ viện, hoặc thu một lần 1.000 USD theo đề xuất từ Thượng viện.

Các đề xuất này vấp phải không ít phản ứng, đặc biệt trong bối cảnh thuế nhiên liệu gần như không thay đổi trong suốt 33 năm qua.

Tuy nhiên, việc tăng thuế xăng được đánh giá là khó khả thi trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông.

Trong bối cảnh đó, xe điện trở thành mục tiêu dễ tiếp cận hơn, nhất là khi thị phần của dòng xe này vẫn còn nhỏ so với xe sử dụng động cơ đốt trong.

Dẫu vậy, một số chính trị gia cũng đang đề xuất mở rộng đánh thuế sang cả các phương tiện điện hóa khác như xe hybrid. Điều này cho thấy xe điện có thể không phải là đối tượng duy nhất bị ảnh hưởng.

