VinFast VF 7: Khi hiệu năng xe sang được 'gói' trọn trong mức giá phổ thông

Không đơn thuần là một phương tiện di chuyển, với nhiều người, VinFast VF 7 còn là niềm cảm hứng thay đổi phân khúc C-SUV. Với hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế hiện đại và hàm lượng công nghệ dày đặc, mẫu xe này đã chinh phục người dùng và tiếp tục thiết lập nên những bước tiến mới về doanh số.

Vận hành như xe thể thao, VF 7 phá vỡ giới hạn C-SUV

Nếu đặt VF 7 lên bàn cân cùng các đối thủ xe đốt trong truyền thống, sự chênh lệch có thể thấy rõ ở trải nghiệm thực tế. Ở phân khúc C-SUV, trong khi nhiều đối thủ xe xăng dầu thường được đóng đinh với khối động cơ 2.0L hay 1.5 Turbo có phần “hụt hơi” khi cần bứt tốc, thì VF 7 là một ngoại lệ nhờ khả năng vận hành như xe thể thao tiền tỷ.

Theo giới quan sát, sức mạnh 349 mã lực và 500 Nm mô-men xoắn trên phiên bản Plus khiến mỗi cú nhấn ga trở thành một trải nghiệm đầy phấn khích. Reviewer Kenz Nguyễn (GearUpVN) đã đánh giá sự khác biệt này là “một trời một vực” khi so sánh trực tiếp khả năng tăng tốc và độ “dính ghế” giữa VF 7 và các mẫu xe xăng cùng phân khúc.

“Ở dải tốc độ thấp hay những tình huống cần vượt xe dứt khoát, VF 7 mang lại cảm xúc vận hành, từ độ bốc tới mức độ chắc chắn tốt hơn hẳn các đối thủ xe xăng cùng tầm như Mazda CX-5”, reviewer Kenz Nguyễn nói thêm.

Bên cạnh đó, với hệ thống treo sau liên kết đa điểm cùng trọng tâm thấp nhờ khối pin đặt dưới sàn, VF 7 có độ ổn định xe được đánh giá cao trong phân khúc C-SUV. “Hệ thống treo của xe làm việc rất tốt, dập tắt dao động nhanh và mang lại sự tin cậy khi vào cua ở tốc độ cao”, kênh Autovietnam đánh giá.

VF 7 còn thu hút ánh nhìn của người xem bởi vẻ đẹp bên ngoài không lẫn vào đâu với thiết kế hiện đại, được chấp bút bởi Torino Design (Ý) với ngôn ngữ “Vũ trụ phi đối xứng”. Xe sở hữu các đường cắt xẻ mạnh mẽ, mui xe vuốt thấp kiểu coupe thể thao. Kênh Xe Hay nhận xét: “VF 7 là chiếc xe có cá tính rõ ràng nhất về mặt ngoại hình, trẻ trung, hiện đại và có tính nhận diện cao, phù hợp với nhóm khách hàng yêu thích sự khác biệt”.

Bên trong “lớp áo” thời thượng đó là loạt trang bị công nghệ dồi dào, trong đó, nổi bật nhất là gói hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) cấp độ 2 với hàng loạt tính năng thông minh, từ hỗ trợ lái trên cao tốc đến cảnh báo chệch làn... Đặc biệt, sự an tâm với người dùng được bảo đảm nhờ 8 túi khí bao quanh và tính năng chống lật ROM – những trang bị an toàn chủ động giúp kiểm soát thân xe tối ưu trong các tình huống khẩn cấp.

Ưu đãi dịp giáp Tết lên tới cả trăm triệu đồng

Bên cạnh yếu tố sản phẩm, chi phí sở hữu là động lực lớn khiến người dùng chuyển đổi sang VF 7 thời điểm giáp Tết Nguyên đán. Theo đó, mẫu xe này được hỗ trợ giảm 6% tính vào giá xe trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Ngoài ra, VF 7 Plus cũng đang nhận được mức ưu đãi tới 50 triệu đồng bằng tiền mặt (tùy phiên bản). Tính tổng các chương trình hỗ trợ bằng tiền mặt đã đưa mức giá lăn bánh của VF 7 Plus (bản trần kính toàn cảnh) về mức hơn 860 triệu đồng.

Không chỉ dễ dàng hơn để sở hữu, VinFast VF 7 còn cực kỳ thân thiện sau khi đã “về cùng một nhà với chủ xe”, với việc gạt bỏ hoàn toàn gánh nặng "nuôi xe" nhờ chính sách miễn phí sạc pin đến giữa năm 2027. Anh Minh Tuấn (Hà Nội), chủ xe VF 7 chia sẻ, thay vì phải "xót ví" mỗi lần đổ đầy bình xăng với chi phí cả triệu đồng, chủ nhân VF 7 có thể thảnh thơi tận hưởng những hành trình dài mà không tốn một đồng nhiên liệu.

“Cầm lái VF 7 rồi mới thấy tiếc vì không đổi xe sớm hơn. Xe bốc, êm, công nghệ ngập tràn mà chi phí sử dụng hàng tháng lại… như xe máy”, anh Tuấn nói thêm.

Một mẫu xe hội tụ các yếu tố từ hiệu năng vận hành mạnh mẽ, trang bị an toàn vượt chuẩn đến chi phí sử dụng tối thiểu, VinFast VF 7 đang chứng minh sự phù hợp với đa dạng đối tượng người dùng và đa dạng mục đích sử dụng, qua đó khẳng định vị thế mẫu C-SUV điện được ưa chuộng hàng đầu trên thị trường.