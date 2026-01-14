Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Danh sách phương tiện bị phạt nguội qua camera AI tại Hà Nội và các tuyến cao tốc

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo danh sách được Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) công bố, trong các ngày từ 6-13/1, hệ thống camera AI giám sát giao thông tại nội đô Hà Nội và các tuyến cao tốc đã tự động phát hiện, ghi hình tổng cộng 232 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tại khu vực nội đô, nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi và đường Lê Văn Lương tiếp tục ghi nhận số lượng vi phạm tập trung chủ yếu ở người đi xe máy, với tổng cộng 196 trường hợp. Lỗi chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ).

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tại Km 20, hệ thống giám sát ghi nhận 36 trường hợp ô tô vi phạm. Lỗi chủ yếu là không thắt dây đai an toàn.

Hiện nay, toàn bộ hình ảnh bằng chứng và danh sách biển số phương tiện vi phạm đã được trích xuất, chuyển giao cho Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử phạt nguội.

camera-ai-phat-nguoi.jpg
Trong số các vi phạm được camera AI ghi nhận trong tuần qua, phổ biến nhất là lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: Cục CSGT.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong thời gian 1 tháng vận hành từ 13/12/2025 đến 12/1/2026, hệ thống camera AI lắp đặt trên nhiều tuyến đường Thủ đô đã phát hiện 6.351 trường hợp vi phạm đủ điều kiện xử lý “phạt nguội”.

Trong số các vi phạm được ghi nhận, phổ biến nhất là lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông với 4.215 trường hợp (chiếm 66,36%), gồm 1.962 ô tô và 2.253 mô tô. Lỗi không đội mũ bảo hiểm ghi nhận 2.053 trường hợp (chiếm 32,32%). Ngoài ra còn có các vi phạm khác như dừng, đỗ xe sai quy định, không thắt dây an toàn, chạy ngược chiều.

Cục CSGT khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ pháp luật, bởi mọi hành vi vi phạm đều được hệ thống AI lưu trữ chính xác và gửi thông báo xử phạt đến tận tay chủ phương tiện nhằm xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Danh sách các phương tiện vi phạm:

camera-ai-6-7-t1.jpg
camera-ai-7-8-t1.jpg
camera-ai-9-t1.jpg
1.jpg
screenshot-2026-01-13-at-222412-222654-1768351104873-176835110517258697639-1768352295569-1768352295764777126314-1.jpg
21.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
Lê Tuấn
#camera ai #xử phạt qua camera #phương tiện vi phạm #vượt đèn đỏ #không đội mũ bảo hiểm #Cục Cảnh sát giao thông

