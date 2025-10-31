Huyền thoại vượt thời gian Volkswagen Golf ra mắt tại Việt Nam

Volkswagen Việt Nam chính thức giới thiệu dòng xe Golf, gồm 6 phiên bản với 3 nhóm cá tính gồm Golf 1.5 eTSI, Golf GTI, và Golf R Performance 4Motion.

Huyền thoại Golf – biểu tượng trường tồn của phong cách và hiệu năng.

Ra đời từ năm 1974, Volkswagen Golf đã trở thành mẫu xe Hot hatch thành công nhất của thương hiệu và là một trong những dòng xe được yêu thích nhất thế giới, với hơn 37 triệu chiếc được bán ra toàn cầu.

Thế hệ Golf mới được phát triển trên nền tảng MQB Evo, kế thừa di sản của bảy thế hệ trước đó nhưng được nâng cấp toàn diện về thiết kế, công nghệ, và khả năng vận hành.

Với 6 phiên bản Golf, Volkswagen Việt Nam mang đến một dải sản phẩm toàn diện, phục vụ nhiều phong cách sống với giá bán dễ tiếp cận:

3 phiên bản Golf 1.5 eTSI – Mild Hybrid – công nghệ động cơ hiệu suất cao lần đầu tiên được trang bị trên xe VW tại Việt Nam với phong cách hiện đại, tiết kiệm, tinh tế cho đô thị.

Phiên bản Golf 1.5 eTSI là tiên phong của xu hướng xe điện hóa, kết hợp động cơ xăng 1.5L tăng áp cùng hệ thống Mild hybrid thông minh. Công nghệ eTSI – Mild hybrid mang lại khả năng vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải, trong khi vẫn duy trì chất lái “chuẩn Đức” đặc trưng.

Một số tính năng nổi bật khác như khoang lái kỹ thuật số Digital Cockpit Pro, ghế thể thao cao cấp, vô lăng đa chức năng bọc da.

Golf 1.5 eTSI hướng tới khách hàng trẻ trung, yêu thích phong cách thanh lịch, thông minh và bền vững. Mức giá khuyến nghị từ 798 triệu đến 998 triệu đồng. Màu ngoại thất: Xám Moonstone, Trắng Pure, Đen Grenadilla Ánh kim.

2 Phiên bản Golf GTI – xe đô thị hiệu năng cao với phong cách mạnh mẽ, thể thao, năng động.

Kể từ năm 1976, ký hiệu “GTI” đã trở thành biểu tượng toàn cầu của những chiếc hatchback thể thao. Thế hệ Golf GTI mới tiếp tục di sản ấy, với hiệu năng mạnh mẽ, khả năng xử lý chính xác và phong cách thể thao đậm chất Đức.

Một số tính năng, trang bị nổi bật như hệ thống treo thể thao GTI và phanh hiệu năng cao màu đỏ đặc trưng, mang đến cảm giác lái hứng khởi nhưng vẫn kiểm soát tối ưu; hệ thống chiếu sáng IQ.Light Matrix LED với khả năng tự động điều chỉnh vùng chiếu; khoang lái thể thao đặc trưng GTI...

Golf GTI là lựa chọn cho những ai yêu trải nghiệm lái tinh tế, phản ứng nhanh nhạy và cá tính thể thao mạnh mẽ. Mức giá khuyến nghị từ 1,28 tỷ đến 1,46 tỷ đồng. Màu ngoại thất: Xám Moonstone, Trắng Pure, Đen Grenadilla Ánh kim.

Phiên bản Golf R Performance 4Motion, 320 mã lực – biểu tượng Hiệu năng cao cấp nhất của Thương hiệu Volkswagen. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion kết hợp R Performance Torque Vectoring, giúp phân bổ mô-men xoắn linh hoạt đến từng bánh, mang lại độ bám đường vượt trội.

Tốc độ tối đa lên tới 270 km/h, cùng khả năng tăng tốc đầy phấn khích. Khoang lái đậm chất “R”: ghế thể thao ArtVelours với hai tông màu xanh và xám, vô-lăng R Performance có nút “Race”, viền trang trí màu xanh dương, bàn đạp thép không gỉ. Cùm phanh hiệu năng cao màu xanh “R”, mâm 19 inch, hệ thống cân bằng điện tử ESC thế hệ mới.

Golf R Performance 4Motion có giá khuyến nghị 1,89 tỷ đồng. Màu ngoại thất: Xanh Lapiz Ánh kim, Trắng Pure, Đen Grenadilla Ánh kim.

Tất cả phiên bản Golf đều đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao Euro NCAP, nhờ cấu trúc thân xe sử dụng thép cường lực cao cấp, hệ thống 7 túi khí và loạt công nghệ tiên tiến.

Sự kiện ra mắt dòng Golf mới đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm của Volkswagen tại Việt Nam, khẳng định cam kết mang đến những mẫu xe chất lượng toàn cầu, được thiết kế cho những ai yêu sự khác biệt và tinh thần tận hưởng từng khoảnh khắc sau tay lái.