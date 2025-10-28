Xe sang Volvo chờ golfer chinh phục HIO ở Tiền Phong Golf Championship 2025

TPO - Được công bố là một trong ba giải thưởng HIO tại Tiền Phong Golf Championship 2025, Volvo XC60 Ultra được đánh giá là mẫu xe phù hợp với các golfer nhờ không gian rộng rãi, sang trọng và tiện nghi, cùng khoang hành lý có thể chứa 2 túi gậy golf.

Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng Trẻ Việt Nam lần thứ 9 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 15/11 tại sân golf Legend Valley Country Club (Ninh Bình), quy tụ 144 golfer trong nước và quốc tế tranh tài.

Đáng chú ý, ban tổ chức đã hé lộ giải thưởng "nóng" cho những golfer đạt thành tích Hole in One (HIO) ở giải năm nay, gồm các mẫu xe sang như Volvo XC60 Ultra, Geely Monjaro và Lynk & Co 09, đặt tại các hố số 4, 6 và 11.

Trong đó, Volvo XC60 Ultra là mẫu SUV xuất xứ châu Âu, đồng thời là sản phẩm có doanh số tốt nhất của Volvo không riêng gì ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Mẫu xe này hiện có giá bán từ 2,279 tỷ đồng.

Xe sở hữu thiết kế thanh lịch và hiện đại, nổi bật với mặt ca-lăng mạ chrome và đèn LED thanh mảnh phía trước. Cửa sổ của XC60 Ultra cũng được viền chrome tạo điểm nhấn sang trọng.

Kính lái, kính hậu và cửa sổ trời đều được trang bị kính 2 lớp, giúp không gian trong xe được cách nhiệt và cách âm tốt hơn các mẫu xe cùng phân khúc.

Volvo XC60 Ultra được định vị ở phân khúc SUV hạng sang cỡ trung, với kích thước dài x rộng x cao tương ứng 4.708 x 1.999 x 1.658 mm. Chiều dài cơ sở của xe đạt 2865 mm.

Kích thước này góp phần mang lại không gian nội thất rộng rãi, đặc biệt là ở hàng ghế sau, giúp tạo trải nghiệm thoải mái cho hành khách ngay cả trên những chuyến đi xa.

Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn đạt 483 lít, rộng rãi để được 3,4 vali cỡ lớn. Kích thước này cũng là đủ để chứa 2 bộ gậy golf đầy đủ (full set) mà không cần gập ghế.

Khoang cabin của XC60 Ultra là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và vật liệu cao cấp. Nội thất được hoàn thiện với chất liệu da Nappa kết hợp với gỗ óc chó, tăng vẻ thanh lịch và tinh tế.

Các tiện ích nổi bật gồm có cần số pha lê, ghế trước chỉnh điện 16 hướng, nhớ vị trí, sưởi và thông gió, cụm đồng hồ 12.3 inch sắc nét, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch chạy hệ điều hành Google, điều hòa 4 vùng độc lập kèm lọc khí và dàn âm thanh Bowers & Wilkins 15 loa chất lượng cao.

Khi nhắc đến xe Volvo không thể bỏ qua các tính năng an toàn. XC60 được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến từ hệ thống City Safety tự động phanh khi phát hiện nguy hiểm, hệ thống hỗ trợ lái bán tự động Pilot Assist, và gói an toàn IntelliSafe bao gồm cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm.

Khung xe được làm bằng thép Boron siêu cứng, đạt chuẩn an toàn 5 sao Euro NCAP. Ngoài ra, XC60 còn có HUD, camera 360 độ, 7 túi khí, bao gồm túi khí đầu gối người lái.

Tính an toàn còn đến từ khả năng vận hành của xe khi Volvo XC60 Ultra được trang bị động cơ B6 2.0 Mild Hybrid SuperCharge & TurboCharge, kết hợp với hộp số 8 cấp GearTronic. Xe sản sinh ra 300 mã lực và 420 Nm, cho khả năng tăng tốc mượt mà để vượt xe dễ dàng trong những tình huống cần thiết nhằm đảm bảo an toàn.

Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian cũng là ưu điểm để giúp chiếc xe vào cua ổn định hơn, tăng tốc được an toàn hơn. Với những mẫu xe SUV thì đây chính là trang bị cần thiết nhất để vượt địa hình khó.

Bên cạnh đó, động cơ mild-hybrid trên XC60 còn giúp tiết kiệm nhiên liệu khi chỉ tiêu thụ 7,9 lít/100km ở điều kiện hỗn hợp. Đây là ưu điểm lớn của mẫu SUV Thụy Điển trong bối cảnh thị trường đang ngày càng nghiêng về những mẫu xe xanh tiết kiệm nhiên liệu.

Theo ban tổ chức giải Tiền Phong Golf Championship 2025, trải qua nhiều mùa giải nhưng chưa golfer nào thành công với thử thách HIO. Ở giải năm nay, với sự thay đổi địa điểm tới sân Golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club, ban tổ chức hy vọng sẽ có golfer làm nên lịch sử.