Xe bán tải bị hạn chế vào nội đô: Mẫu xe và hãng xe bị ảnh hưởng nhiều nhất?

TPO - Theo hướng dẫn của cục CSGT, các mẫu bán tải ăn khách như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton... được xếp vào nhóm ô tô tải thông dụng và hoạt động theo khung giờ riêng. Điều này dự kiến sẽ tác động lớn tới người dùng xe bán tải phổ thông.

Hầu hết xe bán tải phổ thông được xếp vào nhóm ô tô tải thông dụng

Quyết định 01/2026 của UBND TP Hà Nội về hoạt động phương tiện giao thông trên địa bàn đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15/1. Một trong những nội dung đáng chú ý của quy định này đó là hạn chế giờ hoạt động của các dòng xe tải thông dụng

Thời gian gần đây, nhiều người dùng bày tỏ sự băn khoăn về việc xe bán tải có thể được xếp vào hạng mục xe tải và chịu tác động của quy định mới. Trước tình hình đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã có giải thích cụ thể.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đối tượng điều chỉnh của Quyết định 01/2026 là các loại xe tải thông dụng, trong khi việc phân loại phương tiện được thực hiện theo quy định tại Thông tư 53 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng).

Theo đó, xe bán tải được phân loại thành hai nhóm gồm ô tô con pick-up hoặc xe tải pick-up. Thông tin phân loại được ghi rõ trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tại phần Loại phương tiện.

Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton đều thuộc loại ô tô tải thông dụng tại Việt Nam

Trên thực tế, phần lớn các mẫu bán tải phổ biến hiện nay như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Mazda BT-50 hay Nissan Navara đều được xác định thuộc dạng “xe tải pick-up cabin kép”, đồng nghĩa thuộc nhóm xe tải thông dụng.

Với cách phân loại này, các mẫu xe trên sẽ chịu sự điều chỉnh trực tiếp của Quyết định 01/2026. Cụ thể, xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được phép lưu thông ngoài khung giờ cao điểm (6h–9h và 16h–19h30). Trong khi đó, xe từ 2 tấn trở lên chỉ được hoạt động trong khoảng thời gian từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

Chỉ có số ít mẫu xe như Ford Ranger Raptor (đời 2018-2021) hay Ford F-150, RAM 1500 hay Toyota Tacoma được phân loại là ô tô con pick-up, do đó không bị hạn chế về thời gian lưu thông như xe tải.

Quy định mới được đánh giá sẽ tác động đáng kể đến nhóm người dùng xe bán tải, đặc biệt là những cá nhân và doanh nghiệp sử dụng xe cho mục đích vận chuyển hàng hóa trong nội đô.

Hãng xe nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất?

Về thị trường, phân khúc bán tải tại Việt Nam hiện ghi nhận sự góp mặt của các mẫu xe như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton và Isuzu D-Max, Mazda BT-50 hay Nissan Navara. Trong đó, Ford Ranger là cái tên dẫn đầu về doanh số.

Trong năm 2025, mẫu xe bán tải này đã tiêu thụ được 18.692 chiếc. Bước sang 2026, Ford Ranger đã đạt doanh số 2.663 xe trong hai tháng đầu năm.

Xếp sau là Mitsubishi Triton với doanh số 4.303 xe bán ra trong năm 2025 và hai tháng đầu năm 2026 đạt 505 xe. Trong khi đó, Toyota Hilux ghi nhận 3.501 xe bán ra trong năm 2025 và 999 xe trong hai tháng đầu năm 2026.

Thế hệ mới của Toyota Hilux ra mắt vào cuối tháng 1/2026 với nhiều thay đổi từ ngoại thất, nội thất đến trang bị giúp mẫu xe này thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng trong nước.

Ở chiều ngược lại, Isuzu D-Max là mẫu xe có doanh số thấp nhất phân khúc với 597 xe trong năm 2025. Nissan Navara không báo cáo doanh số trong khi Mazda BT-50 đã ngừng bán.

Việc xác định Ford Ranger thuộc loại ô tô tải thông dụng theo hướng dẫn của Cục CSGT sẽ tác động lớn tới người dùng mẫu xe này.

Các số liệu cho thấy Ford Ranger hiện chiếm gần 70% thị phần bán tải tại Việt Nam, khẳng định vị thế áp đảo trong phân khúc. Đây cũng là mẫu xe chiếm tỷ trọng doanh số cao nhất của Ford Việt Nam, đạt mức 37%.

Trong khi đó, bán tải của hãng khác chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh số. Vì vậy, hãng xe Mỹ dự kiến sẽ là cái tên chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi quy định hạn chế ô tô tải thông dụng nói chung vào nội đô theo Quyết định 01/2026.

Theo nhận định của các chuyên gia, quy định mới nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng đang có ý định mua xe bán tải, đồng thời tác động tới các chủ xe hiện tại cần phải điều chỉnh kế hoạch di chuyển hoặc cân nhắc phương án thay thế khi lưu thông vào khu vực nội đô.