Cận cảnh SUV điện thiết kế mới của Honda

Lê Tuấn
TPO - Mẫu ô tô điện Honda e:N2 với dáng coupe SUV xuất hiện tại triển lãm ô tô Bangkok 2026 với giá khởi điểm quy đổi hơn 1,1 tỷ đồng.

Sau khi được giới thiệu vào đầu tháng 3, mẫu xe điện Honda e:N2 vừa được Honda đem đến trưng bày tại triển lãm Bangkok International Motor Show (BIMS) 2026.

Xe điện﻿ Honda e:N2 được trưng bày tại triển lãm ô tô Bangkok 2026. Ảnh: AutoLifeThailand

Tại đây, hãng xe Nhật chính thức công bố giá khởi điểm của e:N2 là từ 1.429.000 baht, quy đổi tương đương hơn 1,1 tỷ đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.

e:N2 là mẫu xe song sinh với Insight bán tại Nhật Bản. Xe có thiết kế thể thao dáng coupe SUV khá bắt mắt.

Đầu xe có mặt ca-lăng kín, hệ thống đèn chiếu sáng LED sắc nét kết hợp cùng biểu tượng chữ H phát sáng và logo e:N đặc trưng của xe điện Honda.

Đuôi xe có dải đèn LED hậu vắt ngang hiện đại cùng cản sau hầm hố.

Nhìn từ phía hông, mẫu xe này sở hữu mâm 18 inch màu đen thể thao, kính hậu vát kiểu coupe. Tay nắm cửa làm dạng ẩn, bao gồm tay nắm cửa sau ẩn trên cột C giống mẫu HR-V.

Về kích thước, Honda e:N2 sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.788 x 1.838 x 1.570 mm. So với Honda CR-V, mẫu SUV coupe thuần điện này có chiều dài nhỉnh hơn nhưng lại hẹp và thấp hơn.

Khoang cabin được bố trí cấu hình 5 chỗ ngồi với không gian khá rộng rãi.

Xe trang bị vô-lăng phong cách thể thao, màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,8 inch hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto, cùng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD). Hệ thống tiện nghi đi kèm gồm dàn âm thanh 12 loa Bose, sạc không dây và hệ thống chuyển số dạng nút bấm.

Về vận hành, Honda e:N2 sử dụng động cơ điện công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Xe được trang bị pin 68,8 kWh cho phạm di di chuyển tối đa 530 km sau mỗi lần sạc đầy (chuẩn NEDC).

Hệ thống sạc tương thích cả hai chuẩn AC Type 2 và DC CCS2. Công nghệ sạc nhanh DC hỗ trợ công suất cao nhất 78 kW, cho khả năng nạp pin từ 30-80% trong 40 phút.

Trang bị an toàn là điểm nhấn với gói công nghệ Honda SENSING, bao gồm các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng ở dải tốc độ thấp, hỗ trợ giữ làn và giảm thiểu chệch làn, đèn chiếu sáng thích ứng, cảnh báo xe phía trước khởi hành, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

