Loạt xe Nhật chạy đua giảm giá tháng cuối năm

TPO - Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng cuối của năm 2025 trở nên nóng hơn với cuộc đua giảm giá của các hãng xe Nhật như Toyota, Honda, Mitsubishi, Mazda.

Bước sang tháng cuối của năm 2025, cuộc đua giảm giá trên thị trường ô tô vẫn chưa hết nóng. Sôi nổi nhất trong đó là nhóm thương hiệu xe Nhật Bản bao gồm Toyota, Honda, Mitsubishi, Mazda, Subaru và Suzuki.

Các hãng này đều đang áp dụng khuyến mãi lớn cho các dòng xe chủ lực hòng đẩy mạnh doanh số trước khi chốt sổ cuối năm. Trong đó, một số mẫu dù ra mắt chưa lâu cũng được giảm giá nhằm tăng sức hút với khách hàng.

Toyota

Đi đầu trong cuộc đua ưu đãi ở nhóm xe Nhật là Toyota với chương trình hỗ trợ 50-100% phí trước bạ cho các dòng xe chủ lực. Trong đó, 3 dòng xe gồm Vios, Veloz Cross và Avanza Premio được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Mức giảm dao động từ 46-75 triệu đồng, tùy mẫu xe và phiên bản.

Tương tự, dòng sedan cỡ D là Camry tiếp tục được duy trì khuyến mãi 100% phí trước bạ, tương đương mức giảm 122-153 triệu đồng. Đây cũng là sản phẩm được giảm giá nhiều nhất của Toyota trong tháng cuối năm.

Cuối cùng, các mẫu SUV đô thị gồm Yaris Cross (bản xăng và HEV) và Corolla Cross HEV cùng bán tải Hilux được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Giá trị khuyến mãi dao động 20-48,5 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản.

Honda

Trong tháng 12 này, Honda Việt Nam cũng triển khai chương trình ưu đãi cho hàng loạt mẫu ô tô gồm City, CR-V, Civic, BR-V và HR-V. Đầu tiên là Honda CR-V bản G và L được giảm trực tiếp 80 triệu đồng vào giá bán, đưa giá khởi điểm thực tế xuống còn 949 triệu đồng.

Các mẫu còn lại được hỗ trợ lệ phí trước bạ. Trong đó, mẫu sedan City được tặng 100% lệ phí trước bạ cho tất cả phiên bản với giá trị từ 50-57 triệu đồng. Mẫu Civic e:HEV RS cũng hưởng chính sách tương tự với giá trị khuyến mãi tương đương khoảng 100 triệu đồng áp dụng cho xe sản xuất năm 2024 (VIN 2024).

Ngoài ra, khách mua hai mẫu xe trên có thêm tùy chọn khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ, kèm thêm ưu đãi lãi suất trả góp cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên.

Trong khi đó, 2 bản còn lại của dòng Honda Civic là G và RS cùng BR-V và HR-V đều được hãng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Mức giảm dao động từ 31-44 triệu đồng, tùy mẫu xe và phiên bản.

Mitsubishi

Trong tháng cuối năm, gần như toàn bộ dải sản phẩm của Mitsubishi Việt Nam được áp dụng ưu đãi 100% phí trước bạ. Theo đó, mẫu xe bán chạy nhất của hãng là Xpander đang được giảm khoảng 56-70 triệu đồng, chưa gồm các quà tặng phụ kiện khác.

Mức giảm áp dụng cho mẫu SUV cỡ B - Mitsubishi Xforce là 60-70 triệu đồng. Tương tự, hai mẫu xe gồm sedan cỡ B Attrage và bán tải Triton cũng được hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ. Giá xe tại đại lý giảm lần lượt 38-49 triệu đồng và 40-56 triệu đồng.

Đáng chú ý, mẫu SUV cỡ C vừa ra mắt là Destinator được hãng áp dụng giá ưu đãi 739 triệu và 808 triệu đồng ứng với hai phiên bản Premium, Ultimate. Mức giá này thấp hơn 41-47 triệu đồng so với giá niêm yết 780 triệu và 855 triệu đồng.

Mazda

Bước vào tháng cuối cùng của năm 2025, Mazda áp dụng đợt ưu đãi giảm giá mạnh lên đến 50 triệu đồng, kèm quà tặng tùy từng mẫu xe và phiên bản. Trong đó, mức ưu đãi 50 triệu đồng được áp dụng cho mẫu CX-8, đưa giá khởi điểm thực tế xuống còn khoảng 944 triệu đồng.

Mẫu xe bán chạy nhất của hãng là CX-5 có mức ưu đãi 40 triệu đồng, giá bán thực tế xuống mức 709 triệu đồng. Một số đại lý còn giảm thêm để kéo giá khởi điểm thực tế của Mazda CX-5 xuống dưới mốc 700 triệu đồng, thấp nhất phân khúc SUV cỡ C.

Ở phân khúc gầm cao cỡ B và B+, bộ đôi CX-3 và CX-30 đều được giảm 20 triệu đồng. Theo đó, giá thực tế của CX-3 có thể được giảm xuống còn từ 529 triệu đồng và CX-30 là từ 679 triệu đồng.

Ngoài SUV, các mẫu sedan Mazda2 và Mazda3 cũng đang có mức giá ưu đãi, lần lượt khởi điểm từ 403 triệu và 569 triệu đồng.

Subaru

Sau khi ra mắt Forester thế hệ mới tại Việt Nam, Subaru vẫn đang giảm giá để xả kho mẫu Forester đời cũ VIN 2024. Trong đó, hai bản 2.0 iL và 2.0 iL EyeSight được bán với giá ưu đãi lần lượt là 829 và 869 triệu đồng. Mức giảm tương đương 140 và 268 triệu đồng.

Bản 2.0 i-S EyeSight cao nhất được ưu đãi nhiều nhất lên đến 308 triệu đồng bao gồm cả giảm giá và quà tặng. Giá thực tế được đại lý rao bán ở mức 919 triệu đồng.

Ngoài Forester đời cũ, Subaru Việt Nam tiếp tục duy trì ưu đãi dành cho dòng Crosstrek với mức giảm 199-239 triệu đồng. Nhờ đó, giá xe được đưa xuống còn 899 triệu và 1,02 tỷ đồng cho phiên bản xăng và hybrid.

Suzuki

Tương tự các hãng Nhật nói trên, Suzuki cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá ô tô trong tháng cuối năm. Cụ thể, hãng đang có chương trình ưu đãi tương đương 50-100% phí trước bạ kèm quà tặng cho toàn bộ các dòng xe du lịch trừ Swift.

Đầu tiên là dòng SUV cỡ A Suzuki Fronx được giảm từ 26-60 triệu đồng, đưa giá bán về mức 494-614 triệu đồng tùy phiên bản. Mẫu MPV XL7 Hybrid được hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ tương đương giảm 70 triệu, giúp giá khởi điểm được đưa xuống còn 529 triệu đồng.

Trong khi đó, mức giảm dành cho dòng SUV Jimny là 95 triệu đồng. Khuyến mãi áp dụng cho các xe VIN 2024, đưa giá bán từ mức 789-799 triệu xuống còn 694-704 triệu đồng.