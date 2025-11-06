Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Triều cường dâng liên tiếp, dân ven sông Sài Gòn xây tường chống ngập

Phạm Nguyễn

TPO - Sáng 6/11, triều cường tiếp tục dâng cao, khiến nhiều đoạn bờ kè ở Bình Quới (TP HCM) bị ngập úng, trong khi đợt nước trước vẫn chưa rút hết. Người dân ven sông Sài Gòn phải khẩn trương đắp bao cát, xây tường tạm để đối phó, bởi mực nước được dự báo sẽ đạt đỉnh trong 1–2 ngày tới.

tp-ld-1-42.jpg
Ngày 6/11, UBND phường Bình Quới huy động công nhân và thiết bị để gia cố các đoạn kè bị sạt lở. Sáng 6/11, khu vực này tiếp tục ghi nhận triều cường dâng nhẹ.
tp-ld-1-34.jpg
Đêm 24/10, triều cường làm vỡ bờ tường chắn cao 1,2 m tại Khu du lịch Bình Quới 2 (phường Bình Quới, quận Bình Thạnh cũ). Hôm nay, để ứng phó đợt triều cường đạt đỉnh mới, đơn vị quản lý đã gia cố các điểm xung yếu bằng bao cát.
tp-ld-1-32.jpg
Đối diện Khu du lịch Bình Quới 2, nhà bà Mười thuê thợ xây một bờ tường cao 5 hàng gạch để chắn nước sông Sài Gòn. Bà cho biết: “Chỉ nửa tháng mà gặp hai đợt triều lớn. Sáng nay nước đã ngập lấp xấp mặt đường, tràn vào nhưng còn đỡ. Tôi tranh thủ xây tường gạch để phòng đợt nước tối nay”.
tp-ld-1-33.jpg
tp-ld-1-36.jpg
Đợt triều cường đêm 24/10 khiến nhà bà Mười và nhiều hộ xung quanh bị ngập nặng.
tp-ld-1-39.jpg
Người dân trong hẻm 558 tỏ ra lo lắng trước đợt triều cường sắp tới. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước trên sông Sài Gòn tiếp tục dâng theo kỳ triều Rằm tháng Chín (âm lịch) và sẽ đạt đỉnh trong 1-2 ngày tới. Đỉnh triều được dự báo xấp xỉ hoặc cao hơn đợt đầu tháng Chín (âm lịch), rơi vào ngày 7/11 (17-18/9 âm lịch).
tp-ld-1-38.jpg
Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (kênh Đồng Điền), mực nước được dự báo đạt 1,72–1,78 m, vượt báo động 3 từ 0,12 đến 0,18 m. Đỉnh triều sẽ xuất hiện vào khung giờ 4h–6h và 17h–19h mỗi ngày. Với mức triều này, nhiều khu vực trũng thấp như huyện Nhà Bè (cũ), quận 6, quận 8, Thanh Đa, Bình Quới… có nguy cơ ngập sâu.
tp-ld-1-41.jpg
Nhiều hộ dân để sẵn máy bơm để tháo nước.
tp-ld-1-37.jpg
tp-ld-1-45.jpg
Dùng bao cát chặn ở các lối ra vào.
tp-ld-1-40.jpg
Triều cường sáng 6/11 vẫn chưa rút hết, trong khi người dân lại chuẩn bị đối mặt với một đợt triều mới kế tiếp.

Trong 1–2 ngày tới, do ảnh hưởng bão số 13, TP HCM sẽ có mưa vào chiều tối, trong đó có thể xuất hiện những trận mưa lớn trên 50 mm. Khi mưa trùng với kỳ triều cường, nhiều khu vực trũng thấp sẽ đối mặt nguy cơ ngập nặng.

Sau khi đạt đỉnh, mực nước sẽ rút nhanh nhưng vẫn duy trì trên mức báo động 1 đến hết ngày 10/11.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết trong tháng 11 và 12, mực nước triều tại Đông Nam Bộ có thể tăng mạnh do tác động của gió mùa Đông Bắc kết hợp hiện tượng nước biển dâng, đặc biệt ở khu vực ven biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau.

“Từ nay đến cuối năm, khu vực Đông Nam Bộ có thể xuất hiện 5–6 đợt triều cường lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng trũng thấp, ven sông và ven biển”, ông Quyết nói.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, nhất là các đợt triều cường trùng thời điểm gió Đông Bắc mạnh trong hai tháng cuối năm.

Phạm Nguyễn
#triều cường #Thanh Đa #TPHCM #ứng phó #bờ tường #bình quới #bão lũ

