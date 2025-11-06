Triều cường dâng liên tiếp, dân ven sông Sài Gòn xây tường chống ngập

Trong 1–2 ngày tới, do ảnh hưởng bão số 13, TP HCM sẽ có mưa vào chiều tối, trong đó có thể xuất hiện những trận mưa lớn trên 50 mm. Khi mưa trùng với kỳ triều cường, nhiều khu vực trũng thấp sẽ đối mặt nguy cơ ngập nặng.

Sau khi đạt đỉnh, mực nước sẽ rút nhanh nhưng vẫn duy trì trên mức báo động 1 đến hết ngày 10/11.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết trong tháng 11 và 12, mực nước triều tại Đông Nam Bộ có thể tăng mạnh do tác động của gió mùa Đông Bắc kết hợp hiện tượng nước biển dâng, đặc biệt ở khu vực ven biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau.

“Từ nay đến cuối năm, khu vực Đông Nam Bộ có thể xuất hiện 5–6 đợt triều cường lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng trũng thấp, ven sông và ven biển”, ông Quyết nói.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, nhất là các đợt triều cường trùng thời điểm gió Đông Bắc mạnh trong hai tháng cuối năm.