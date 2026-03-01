Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Bao giờ Hà Nội công bố thời gian thi tuyển lớp 10?

Hà Linh
TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội mới chỉ công bố môn thi thứ ba, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, chưa chốt thời gian tổ chức thi.

Trong khi hầu hết các địa phương đồng thời công bố phương án thi, lịch thi của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT thì đến thời điểm này, Hà Nội mới chỉ công bố môn thi, chưa có lịch thi.
Mạng xã hội lan truyền thông tin, năm nay, Hà Nội sẽ tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào cuối tháng 5 tới. Nhiều ý kiến cho rằng, lịch thi này là quá sớm, vì năm học 2025-2026 kết thúc vào cuối tháng 5/2026. Tuy nhiên, tổ chức kỳ thi sớm cũng sẽ thuận lợi hơn cho thí sinh và các nhà trường so với lịch thi vào cuối tháng 6 như dự kiến trước đó.

Bà Lê Thị Mai Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa (Hà Nội) cho rằng, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 rất quan trọng đối với học sinh cuối cấp. Các em ngóng phương án thi, lịch thi để có kế hoạch ôn thi cũng như tâm lý tiến tới kỳ thi.

img-2893.jpg
Hà Nội chưa chốt lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo cũng mong, kỳ thi sớm được tổ chức, tránh phải ôn tập kéo dài trong điều kiện thời tiết mùa hè nắng nóng, căng thẳng.

img-8039.jpg
Mạng xã hội lan truyền lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tuy nhiên lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, thời điểm này chưa có lịch thi chính thức.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết, hiện tại chưa chốt lịch thi chính thức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Lịch thi sẽ được công bố cho học sinh, các nhà trường ngay sau khi phương án tuyển sinh được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt.

Trước đó, qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh, các trường học về việc sớm công bố môn thi thứ ba, Sở GD&ĐT đã công bố 3 môn thi gồm: Toán, Văn, ngoại ngữ để các em yên tâm và có kế hoạch ôn tập tốt nhất cho kỳ thi.

Về thời gian tổ chức tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10, trước đó lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, năm nay dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi vào cuối tháng 6 bởi theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 11-12/6, sớm hơn khoảng 2 tuần so với mọi năm. Do đó, Hà Nội dự kiến xin ý kiến UBND Thành phố về việc lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 xuống cuối tháng 6.

Tại Hà Nội, hằng năm Kỳ thi tuyển sinh đầu cấp THPT luôn "nóng" bởi số lượng thí sinh đăng ký dự thi lên tới con số hơn 100.000 em nhưng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập chỉ hơn 60%. Số lượng trường công lập hạn chế trong khi nhu cầu học tiếp THPT cao là nguyên nhân khiến kỳ thi áp lực, căng thẳng.

Hà Linh
