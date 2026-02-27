Hành trình vượt qua 'nỗi sợ' của sinh viên y khoa

TPO - Trần Anh Tuấn, Y6 Răng Hàm Mặt, Trường ĐH Y Hà Nội sở hữu 6 công bố khoa học, nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, được Okayama University tiếp nhận học bổng MEXT, nhưng điều anh nhấn mạnh nhất vẫn là cách vượt qua nỗi sợ và giữ kỉ luật học tập suốt 6 năm.

Là một trong 10 sinh viên tiêu biểu được thầy hiệu trưởng trực tiếp trao tặng áo blouse trắng trong dịp kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam, Trần Anh Tuấn vừa xúc động, tự hào nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh. Ít ai biết rằng phía sau sự chững chạc ấy là hành trình 6 năm với áp lực đặc thù của một sinh viên y khoa.

Tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Hưng Yên với nền tảng chuyên Toán và mức điểm 28,65 tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Tuấn bước vào giảng đường y với không ít bỡ ngỡ. “Môi trường đại học hoàn toàn khác cấp 3. Áp lực lớn nhất ban đầu không phải là kiến thức, mà là nỗi sợ”, Tuấn từng chia sẻ.

Trước khi bước vào trường, nhiều người đã nói học trường Y áp lực, nhiều người trầm cảm, suốt ngày vùi đầu sách vở. Quãng đường một đời sinh viên dài 6 năm chỉ có từ phòng trọ đến trường, từ trường ra viện xong rồi lại về trọ. Đây là cái nỗi sợ mà tất cả sinh viên y khoa phải vượt qua.

Trần Anh Tuấn tự hào được khoác trên mình áo blouse trắng do nhà trường tặng. Ảnh: Nghiêm Huê

Trong 6 năm học, Tuấn có 3 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế và 3 bài báo trong nước, cùng 4-5 giải thưởng tại các cuộc thi báo cáo khoa học. Anh từng sang một số quốc gia để trình bày nghiên cứu và nhận nhiều giấy khen của Hiệu trưởng cùng các bằng khen trong công tác Đoàn - Hội.

Đáng chú ý, Tuấn đã được Okayama University (Nhật Bản) tiếp nhận cho chương trình nghiên cứu sinh học bổng MEXT của Chính phủ Nhật Bản, dự kiến có kết quả chính thức vào tháng 7 năm nay, thời điểm anh vừa hoàn tất chương trình đào tạo y khoa tại Trường ĐH Y Hà Nội.

Đừng để áp lực làm chùn bước

Anh Tuấn không coi thành tích nghiên cứu là đích đến. “Quan trọng nhất vẫn là năng lực thực hành và trách nhiệm với người bệnh”, anh khẳng định.

Chìa khóa giúp anh cân bằng giữa học tập, nghiên cứu và cuộc sống là khả năng sắp xếp công việc và quản lí thời gian.

Trước mỗi mô-đun mới, anh đọc trước lịch học, lịch thi và tự xây dựng lộ trình ôn tập từ sớm. Một nguyên tắc được duy trì suốt nhiều năm: mỗi bài học được đọc tối thiểu ba lần - trước khi lên lớp, trong khi nghe giảng và sau giờ học; nếu có thể, đọc thêm lần thứ tư trước kì thi.

“Khi tinh thần thoải mái, mình học mới hiệu quả. Phải cân đối được giữa học và nghỉ ngơi”, Tuấn chia sẻ. Chính kỉ luật đều đặn ấy giúp anh duy trì phong độ trong môi trường đào tạo vốn nổi tiếng khắt khe.

Trần Anh Tuấn thực hành lâm sàng. Ảnh: NVCC

Với sinh viên Răng Hàm Mặt, lâm sàng là trọng tâm. Ngoài thời gian bám viện, theo sát bác sĩ để học hỏi từng bệnh án, Tuấn còn dành tối đa quỹ thời gian ở phòng tiền lâm sàng để rèn luyện trên mô hình trước khi tiếp xúc bệnh nhân thật.

Từ năm Y5, sinh viên đã được trực tiếp điều trị dưới sự giám sát của giảng viên. Theo Tuấn, đây là lợi thế quan trọng giúp sinh viên không quá bỡ ngỡ khi ra trường, đồng thời bảo đảm vững lí thuyết và chắc kĩ năng.

Những giờ trực muộn, những lần hồi hộp trước ca điều trị đầu tiên đã trở thành trải nghiệm khó quên. “Chỉ khi bước qua nỗi sợ, mình mới thực sự học với sự tự tin và thích thú”, anh nói.

Tuấn cho rằng, ngành Y những năm gần đây xuất hiện nhiều thông tin về áp lực nghề nghiệp, những bất cập trong hệ thống. Tuy nhiên, theo anh, đó không phải toàn cảnh.

“Khi đã thi đỗ vào trường Y, các bạn đã chứng minh được năng lực. Sáu năm đào tạo sẽ rèn cho mình bản lĩnh để vượt qua những điều tưởng như rất lớn ở bên ngoài”, anh nhắn gửi.

Với Tuấn, chiếc áo blouse trắng không chỉ là trang phục nghề nghiệp, mà còn là biểu tượng của niềm tin xã hội. Anh tin rằng, khi người trẻ giữ được đam mê và kỉ luật, áp lực sẽ trở thành động lực.

Vài tháng nữa, khi chính thức rời giảng đường để sang Nhật theo đuổi chặng đường mới, Trần Anh Tuấn khép lại quãng đời sinh viên bằng sự tự hào lặng lẽ. Không ồn ào, không phô trương, hành trang lớn nhất anh mang theo là bản lĩnh vượt qua nỗi sợ - điều anh cho rằng quan trọng hơn mọi thành tích.