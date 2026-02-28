Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Ông Hoàng Minh Sơn làm Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn làm Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo từ ngày 27/2.

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định điều động ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông Sơn được giao làm Quyền Bộ trưởng từ ngày 27/2.

Ông Hoàng Minh Sơn đảm nhiệm chức Quyền Bộ trưởng, kế nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn- người vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

282sonbt.jpg
Ông Hoàng Minh Sơn làm Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Ông Hoàng Minh Sơn sinh năm 1969, quê ở Hưng Yên; có trình độ chuyên môn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa; Tiến sĩ Tiếng Đức; Đại học chuyên ngành Điện.

Quá trình công tác, ông Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội vào năm 2015.

Vào tháng 10/2020, ông Sơn được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phụ trách giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Đến tháng 9/2025, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 1/2026, ông Sơn được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện gồm: Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và các Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Nguyễn Văn Phúc, Lê Tấn Dũng, Lê Quân.

Luân Dũng
#Ông Hoàng Minh Sơn #Quyền Bộ trưởng #Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội #điều động #Giáo dục và Đào tạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục