Ông Hoàng Minh Sơn làm Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

TPO - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn làm Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo từ ngày 27/2.

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định điều động ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông Sơn được giao làm Quyền Bộ trưởng từ ngày 27/2.

Ông Hoàng Minh Sơn đảm nhiệm chức Quyền Bộ trưởng, kế nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn- người vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Hoàng Minh Sơn sinh năm 1969, quê ở Hưng Yên; có trình độ chuyên môn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa; Tiến sĩ Tiếng Đức; Đại học chuyên ngành Điện.

Quá trình công tác, ông Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội vào năm 2015.

Vào tháng 10/2020, ông Sơn được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phụ trách giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Đến tháng 9/2025, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 1/2026, ông Sơn được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện gồm: Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và các Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Nguyễn Văn Phúc, Lê Tấn Dũng, Lê Quân.