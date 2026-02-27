Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tường trình của giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất

Hà Hằng
TPO - Cô giáo Nguyễn Thị Sinh, người bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ đã viết bản tường trình, thừa nhận không kịp thời ngăn chặn hành vi phản cảm của học sinh trong giờ học và có lời nói chưa phù hợp, gửi lời xin lỗi tới phụ huynh và học sinh.

Liên quan thông tin giáo viên tại Trường Tiểu học Trưng Nhị, thuộc phường Phúc Yên bị tố có hành vi bắt 35/40 học sinh trong lớp liếm đất, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Trưng Nhị xác định là cô giáo Nguyễn Thị Sinh. Cô Sinh được yêu cầu viết tường trình. Nhà trường đã rà soát diễn biến sự việc và có báo cáo UBND phường Phúc Yên.

z7569300146409-13b1bf680f9c3d7c4b54e33f388fff1b.jpg
Hình ảnh trích xuất từ camera lớp học, ghi lại thời điểm xảy ra sự việc trong tiết học ngày 24/2.

Theo tường trình của cô Sinh, vào tiết 3 (buổi chiều) ngày 24/2, lớp 2A2 học môn Đạo đức do cô phụ trách. Trong giờ học, lớp có giấy rác nên cô yêu cầu học sinh nhặt rác để giữ vệ sinh. Sau khi dọn xong, cô đề nghị các em nêu biện pháp giúp lớp học sạch sẽ hơn. Trong quá trình trao đổi, học sinh đưa ra một số phương án, trong đó có ý kiến “dùng lưỡi liếm, mũi hít”. Nhiều em hưởng ứng và cúi xuống thực hiện theo đề xuất này, một số em đã nhanh chóng có hành động như vậy.

z7569302206667-9c53949c4fec69c034d0651e3a813e99.jpg
Các văn bản thông báo của trường tiểu học Trưng Nhị, phường Phúc Yên.

Được biết, cô Nguyễn Thị Sinh là giáo viên môn Giáo dục thể chất, được tuyển dụng hơn 1 năm, trước đó chưa có phản ánh tiêu cực. Theo bản tường trình thì dù không trực tiếp yêu cầu học sinh thực hiện hành vi “liếm đất”, cô giáo đã không kịp thời ngăn chặn, còn có lời nói mang tính cổ vũ, chỉ dừng lại khi sự việc đã xảy ra.

Ngay sau đó, nhà trường đã tổ chức đối thoại với phụ huynh học sinh. Trong buổi đối thoại cô Sinh thừa nhận thiếu sót, gửi lời xin lỗi học sinh và phụ huynh lớp. Ban Giám hiệu Trường tiểu học Trưng Nhị nhận định hành vi trên vi phạm quy định, ảnh hưởng đến hình ảnh nhà giáo và gây dư luận không tốt. Ban Giám hiệu Trường tiểu học Trưng Nhị đã tạm thời yêu cầu cô Nguyễn Thị Sinh thôi đứng lớp, chuyển sang phụ trách công tác thiết bị trường học kể từ ngày 25/2.

UBND phường Phúc Yên đã báo cáo, xin ý kiến cơ quan chuyên môn, đồng thời có văn bản gửi Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ. Công an phường đã vào cuộc xác minh, tham mưu xử lý theo quy định.

Hà Hằng
