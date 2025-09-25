Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhiều trường học ở TPHCM xuống cấp

Anh Nhàn - Vân Sơn
TPO - Sau khi sắp xếp địa giới hành chính, TPHCM ghi nhận sự chênh lệch đáng kể về điều kiện cơ sở vật chất giữa các khu vực. Một số trường được đầu tư từ lâu hiện đã xuống cấp, cần sửa chữa hoặc xây dựng thay thế

Thông tin được ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM cho biết vào chiều 25/9, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội.

Theo ông Minh, sau khi sắp xếp địa giới hành chính, thành phố ghi nhận sự chênh lệch đáng kể về điều kiện cơ sở vật chất giữa các khu vực. Một số trường được đầu tư từ lâu hiện đã xuống cấp, cần sửa chữa hoặc xây dựng thay thế để đảm bảo an toàn.

dsc06265.jpg
Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: Anh Nhàn

"Khó khăn chủ yếu tập trung tại các khu vực đông dân cư, giáp ranh hoặc có tốc độ đô thị hóa nhanh, nơi đang đối mặt với tình trạng quá tải học sinh", ông Minh nói.

Theo vị đại diện Sở GD&ĐT TPHCM, một số trường học chưa đủ phòng học để tổ chức học 2 buổi/ngày, phòng chức năng, thư viện, phòng chuyên môn chưa đạt chuẩn, trang thiết bị, bàn ghế và hạ tầng phụ trợ tại một số trường hư hỏng, thiếu hụt.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND TPHCM đã có chỉ đạo tổng rà soát và lập phương án xử lý tổng thể về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại các trường công lập. UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu phân loại mức độ hư hỏng, xuống cấp và chủ động bố trí, tạm ứng ngân sách để sửa chữa ngay các hạng mục có nguy cơ mất an toàn.

7f85da15ba20307e6931.jpg
Trường Tiểu học Vĩnh Tân (phường Vĩnh Tân, TPHCM) xuống cấp. Ảnh: Hương Chi

Trên cơ sở rà soát, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND TPHCM phương án đầu tư dài hạn, bao gồm cả sửa chữa cấp bách và xây mới trường học tại những nơi có tốc độ dân số tăng nhanh.

Cũng tại họp báo, ông Minh cho hay đơn vị đang tăng cường siết chặt việc thu - chi đầu năm học.

Sở GDĐT cũng đề nghị chính quyền địa phương phối hợp kiểm tra, giám sát kế hoạch hoạt động và dự toán thu chi của các cơ sở giáo dục, đảm bảo tất cả khoản thu ngoài học phí phải tuân thủ đúng quy định.

Từ ngày 29/9, các đoàn kiểm tra chuyên đề sẽ được triển khai để giám sát công tác thu chi đầu năm học 2025-2026, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

