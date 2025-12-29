Qua hơn 190 cuộc giám sát, cử tri An Giang chỉ ra nhiều điểm nghẽn

TPO - Sau hơn 190 cuộc giám sát do Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai, cử tri An Giang ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, nhiều điểm nghẽn về hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, môi trường, y tế, giáo dục vẫn được cử tri thẳng thắn chỉ ra, đòi hỏi những giải pháp quyết liệt, căn cơ hơn trong thời gian tới để giải quyết.

Sáng 29/12, HĐND tỉnh An Giang khóa X khai mạc Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm). Kỳ họp xem xét 23 tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách và đầu tư công; chất vấn và trả lời chất vấn.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, phát biểu khai mạc.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, nhấn mạnh, năm 2025 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, trong đó có đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong năm, Trung ương ban hành và triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn mang tính chiến lược, đặc biệt sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Với An Giang, theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tỉnh vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương mới. Kết thúc năm, tỉnh có 24/26 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu, GRDP ước tăng trưởng gần 8,4%; tổng thu ngân sách khoảng 25.188 tỷ đồng; các nhiệm vụ chi và an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh An Giang sẽ tập trung xem xét, quyết định 4 nhóm vấn đề trọng tâm, như: Đánh giá hoạt động giám sát; thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2026 2030; quyết định các nghị quyết về tài chính - ngân sách, đầu tư công; chất vấn và trả lời chất vấn...

Quang cảnh kỳ họp.

Cử tri phấn khởi nhưng vẫn nhiều lo lắng

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của công tác Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) năm 2025, bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, cho biết, thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Tổ chức thành công Đại hội Mặt trận các cấp. Công tác phối hợp giữa Mặt trận với HĐND, UBND các cấp tiếp tục được tăng cường, đặc biệt trong tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Về hoạt động giám sát, phản biện xã hội, theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, đã được đẩy mạnh, với trên 190 cuộc giám sát, trong đó có giám sát đầu tư, góp phần hạn chế lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn do Mặt trận phát động được triển khai sâu rộng; vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được phát huy tích cực.

Đáng chú ý, công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh đã vận động hơn 370 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, xây dựng và sửa chữa hàng nghìn căn nhà, kịp thời giúp đỡ người dân gặp khó khăn và các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bà Trần Thị Thanh Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.

Tuy nhiên, theo bà Hương, cử tri cũng thẳng thắn phản ánh nhiều vấn đề còn tồn tại. Trong đó, khó khăn trong sản xuất nông nghiệp khi giá vật tư đầu vào tăng cao, giá nông sản thiếu ổn định, đầu ra bấp bênh. Tác động của biến đổi khí hậu, mưa bão, sạt lở ngày càng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Cử tri cũng phản ánh một số công trình giao thông, thủy lợi, kè chống sạt lở xuống cấp nhưng chậm được đầu tư, sửa chữa. Tình trạng xe quá tải lưu thông thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, gây ô nhiễm môi trường.

Trong lĩnh vực y tế, giáo dục, cử tri An Giang phản ánh thiếu thuốc, vật tư y tế, hóa chất trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Một số trạm y tế, trường học xuống cấp, thiếu trang thiết bị, nhân lực chuyên môn. Tình trạng học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện chạy nhanh, không đội mũ bảo hiểm; tệ nạn xã hội, trộm cắp vặt vẫn gây lo ngại.

Trên cơ sở ý kiến cử tri và nhân dân, MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng tập trung đẩy nhanh đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng, đặc biệt với giao thông, thủy lợi, chống sạt lở. Tỉnh cũng cần có giải pháp ổn định sản xuất, tiêu thụ nông sản, tăng cường quản lý môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, nhất là ở tuyến cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kỳ họp HĐND tỉnh An Giang dự kiến kéo dài tới hết sáng mai (30/12).