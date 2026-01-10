Quảng Ngãi Mưa lạnh, gió mạnh, làng hoa lay ơn 'nín thở' chờ Tết

TPO - Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, làng hoa lay ơn Nghĩa Hà (xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) đang bước vào giai đoạn "căng thẳng" nhất trong năm. Mưa lạnh kéo dài, khiến hàng chục ha hoa lay ơn đứng trước nguy cơ hư hại, úng gốc, ngã đổ, nở lệch vụ… khiến người trồng hoa nơi đây đứng ngồi không yên.

Xã An Phú (tỉnh Quảng Ngãi) là vùng trồng hoa lay ơn lớn nhất nhì miền Trung. Toàn xã có gần 100 hộ với khoảng hơn 20 ha hoa lay ơn phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Thời tiết bất thường, mưa lạnh và gió mạnh kéo dài khiến hàng chục ha hoa lay ơn đứng trước nguy cơ úng gốc, ngã đổ, sinh trưởng chậm, thậm chí nở lệch thời điểm.

Theo một số người dân, hoa lay ơn vốn là loài hoa thân cao, mềm, rễ nông, rất nhạy cảm với mưa và gió mạnh. Chỉ cần vài ngày mưa dầm, nước thoát không kịp, củ giống có thể bị thối, cây vàng lá, chậm phát triển, thậm chí chết hàng loạt.

Thời điểm này là lúc quan trọng đối với người trồng hoa lay ơn.

Những ngày này, trên ruộng hoa ở thôn Bình Đông (xã An Phú) tất bật người trồng hoa. Từ sáng sớm đến chiều tối, họ miệt mài đóng cọc tre, giăng dây chằng chịt dọc các luống hoa để giữ cây đứng thẳng trước gió. Công chăm sóc vì thế tăng lên gấp nhiều lần so với ngày thường. Có hộ phải huy động cả gia đình ra đồng, thay nhau túc trực, theo dõi từng diễn biến nhỏ của thời tiết để kịp thời xử lý.

Theo các nhà vườn, hoa lay ơn vốn là loài hoa thân cao, mềm, rễ nông, rất nhạy cảm với mưa và gió mạnh. Chỉ cần vài ngày mưa dầm, nước thoát không kịp, củ giống có thể bị thối, cây vàng lá, chậm phát triển, thậm chí chết hàng loạt.

Người dân tập trung chăm sóc cây để cây ra hoa đúng thời điểm Tết Nguyên đán.

“Ngoài ra, hoa lay ơn rất “khó tính” về thời điểm nở. Nếu nở sớm, hoa khó tiêu thụ, giá bán thấp, còn nở muộn thì lỡ mất thị trường Tết, thời điểm tiêu thụ lớn nhất trong năm đồng nghĩa với việc thua lỗ nặng. Bởi vậy, từ khâu xuống giống, bón phân, tưới nước đến phun thuốc, tất cả đều phải được tính toán kỹ lưỡng”, bà Trần Thị Thanh Bằng (53 tuổi, thôn Bình Đông) nói.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 10 âm lịch, khi người dân bắt đầu xuống giống lay ơn phục vụ Tết, mưa lớn đã xuất hiện liên tục. Nhiều diện tích bị úng nước kéo dài, củ giống thối gốc, cây sinh trưởng chậm. Những ngày gần đây, mưa đã giảm nhưng nền nhiệt thấp khiến cây phát triển ì ạch, nguy cơ nở lệch vụ vẫn hiện hữu.

Người dân giăng lưới giữ thẳng cây hoa trước gió lớn.

Một số cây hoa bị vàng, cháy lá, sinh trưởng kém.

Bà Trần Thị Thanh Bằng cho biết, năm nay, gia đình bà trồng khoảng 1 tạ củ giống lay ơn. So với năm trước, mức độ thiệt hại đã giảm nhưng nỗi lo vẫn còn nguyên.

"Năm ngoái bông hư nhiều lắm, năm nay đỡ hơn nhưng phải chăm rất kỹ. Thời điểm mưa nhiều là phải phun thuốc chống úng liên tục. Không chăm là cây khó sống và chậm phát triển. Làm nghề này cực lắm, chỉ cần thời tiết không ủng hộ là coi như mất trắng", bà Bằng cho biết.

Theo bà Bằng, mối lo lớn nhất hiện nay vẫn là mưa lạnh kéo dài gây úng gốc: "Còn mưa là còn úng. Giai đoạn này chỉ biết cố giữ thuốc, giữ phân để cây phát triển. Đây là vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm, quyết định thu nhập chính của gia đình nên tôi luôn túc trực tại ruộng hoa để kịp thời xử lý sâu bệnh, điều chỉnh chế độ chăm sóc".

Người trồng hoa nỗ lực chăm sóc với hy vọng giảm bớt thiệt hại.

Không chỉ lo úng gốc, gió mạnh cũng khiến người trồng hoa thêm phần thấp thỏm. Bà Nguyễn Thị Bút (57 tuổi) cho biết, để phục vụ thị trường Tết, gia đình bà xuống giống 4 sào lay ơn với nhiều màu như đỏ, vàng bê, vàng hổ… chi phí đầu tư cho một vụ hoa Tết rất lớn, từ tiền giống, phân bón đến thuốc bảo vệ thực vật.

“Mỗi sào bỏ ra hàng chục triệu đồng, nhà tôi trồng 4 sào tính ra cả trăm triệu. Giống phải mua từ Đà Lạt đưa về. Giờ chỉ mong thời tiết ổn định để hoa nở đúng dịp”, bà Bút chia sẻ.

Theo bà Võ Thị Thu Vân - Phó Chủ tịch UBND xã An Phú (tỉnh Quảng Ngãi), toàn xã hiện có hơn 200 hộ trồng hoa các loại với tổng diện tích trên 50 ha. Trong đó lay ơn là cây trồng chủ lực với hơn 70 hộ tham gia sản xuất.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, địa phương đã tăng cường khuyến cáo, hướng dẫn nông dân che chắn ruộng hoa, điều tiết nước hợp lý, bón phân cân đối, sử dụng chế phẩm sinh học để hạn chế rủi ro.

Bà Bút trồng 4 sào hoa, bỏ ra khoảng 100 triệu đồng tiền vốn.

“Điều mong nhất lúc này là thời tiết ổn định để hoa nở đúng dịp, giúp bà con có thu nhập, đón Tết trọn vẹn”, bà Vân nói.

Theo đánh giá, nguồn cung hoa lay ơn phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 cơ bản được đảm bảo, giá cả dự báo giữ ổn định. Tuy nhiên, từ nay đến Tết, người trồng hoa vẫn phải “nín thở” theo từng diễn biến của thời tiết, bởi chỉ một đợt mưa hay gió lớn cũng có thể làm đảo lộn cả vụ hoa.