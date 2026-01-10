Ngày hội công nghệ ngành Điện miền Bắc: Định vị tương lai bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngay trong những ngày đầu năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) dự kiến tổ chức chuỗi sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với ngành điện: Triển lãm Khoa học Công nghệ – Techshow EVNNPC 2026, gắn với Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Sự kiện dự kiến diễn ra trong hai ngày 12–13/01/2026 tại thành phố Hải Phòng, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cùng lãnh đạo các đơn vị điện lực trực thuộc EVNNPC.

Đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển mới

EVNNPC cho biết, miền Bắc nhiều năm qua là khu vực có tốc độ tăng trưởng phụ tải điện cao và ổn định, tập trung nhiều khu công nghiệp, đô thị lớn và các trung tâm kinh tế quan trọng. Năm 2025, trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục gia tăng, thời tiết diễn biến phức tạp, tổng công ty vẫn kiên trì mục tiêu kép: bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục, đồng thời nâng cao chất lượng vận hành và dịch vụ khách hàng.

Theo EVNNPC, năm 2025 điện thương phẩm của EVNNPC đạt 106,54 tỷ kWh, tăng 7,46% so với năm 2024 và đạt 100,18% kế hoạch EVN giao. Doanh thu sản xuất kinh doanh điện đạt 224.384 tỷ đồng. Cùng với kết quả đó là áp lực ngày càng lớn về độ tin cậy cung cấp điện, an toàn vận hành, kiểm soát tổn thất và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh này, hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2025 của EVNNPC không chỉ nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, mà còn là dịp xác lập lại tư duy phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là trục xuyên suốt trong chiến lược nâng cao năng lực quản trị và vận hành hệ thống điện.

Triển lãm khoa học công nghệ do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức

Techshow EVNNPC – công nghệ đi lên từ thực tiễn

Khác với nhiều triển lãm mang tính trình diễn, Techshow EVNNPC 2026 được định vị là không gian giới thiệu các giải pháp, sáng kiến khoa học công nghệ xuất phát trực tiếp từ thực tiễn sản xuất kinh doanh của ngành điện miền Bắc. Theo Ban Tổ chức, Techshow năm nay dự kiến trưng bày 22 sản phẩm, giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu, được nghiên cứu, phát triển bởi cán bộ, kỹ sư, người lao động EVNNPC trong quá trình quản lý vận hành lưới điện, kinh doanh điện năng và điều hành doanh nghiệp, đồng thời giới thiệu một số sản phẩm, giải pháp, sản phẩm của các đối tác công nghệ điện lực.

Các sản phẩm, giải pháp tập trung giải quyết những bài toán rất cụ thể của ngành điện như: kiểm tra đường dây trên địa hình phức tạp; giám sát trạm biến áp không người trực; nâng cao an toàn lao động; tối ưu hóa công tác điều độ, quản lý kỹ thuật; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Ông Vũ Anh Phương – Phó Tổng giám đốc và đoàn công tác EVNNPC rà soát các hạng mục chuẩn bị Triển lãm Khoa học Công nghệ – Techshow EVNNPC 2026 tại Hải Phòng

Theo anh Nguyễn Đăng Hiển, Trưởng phòng Kỹ thuật, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Thí nghiệm Điện miền Bắc (NPCETC), mỗi sáng kiến đều bắt đầu từ những câu hỏi rất thực tế trong công việc hằng ngày: làm sao để thao tác an toàn hơn, nhanh hơn, chính xác hơn. Khi được giới thiệu tại Techshow, đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là kết tinh của quá trình lao động sáng tạo tập thể.

Chính cách tiếp cận “từ hiện trường đi lên” đã tạo nên bản sắc riêng cho Techshow EVNNPC, biến triển lãm này thành diễn đàn trao đổi tri thức, thúc đẩy việc nhân rộng các giải pháp hiệu quả trong toàn Tổng công ty.

Khoa học công nghệ – từ nền tảng kỹ thuật đến chiều sâu quản trị

Những năm gần đây, EVNNPC triển khai đồng bộ các chương trình khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực: kỹ thuật – vận hành, kinh doanh – dịch vụ khách hàng, quản trị nội bộ và đào tạo nhân lực.

Trong lĩnh vực kỹ thuật, việc ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV), hệ thống giám sát từ xa, phân tích dữ liệu lớn đã giúp rút ngắn thời gian kiểm tra lưới điện, giảm số lần cắt điện phục vụ công tác kỹ thuật và đặc biệt là hạn chế rủi ro cho người lao động. Các giải pháp này ngày càng phát huy hiệu quả trong điều kiện lưới điện trải rộng, địa hình phức tạp và yêu cầu cao về an toàn.

Ở lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng minh bạch, thuận tiện. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 99,23%. Đến hết năm 2025, EVNNPC ghi nhận 1.595 khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất khoảng 329,6 MW.

Ứng dụng UAV gắn vòi phun lửa xử lý các mối nguy đe dọa sự cố đường dây, nâng cao an toàn và hiệu quả vận hành lưới điện.

Các chỉ tiêu kỹ thuật then chốt tiếp tục được kiểm soát hiệu quả. Tổn thất điện năng năm 2025 đạt 3,54% (110 kV: 0,95%; trung áp: 1,73%; hạ áp: 4,02%). Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện đều đạt kế hoạch EVN giao, với SAIDI 282 phút, SAIFI 2,65 lần, MAIFI 2,04 lần, phản ánh năng lực điều hành và khả năng khôi phục cấp điện của hệ thống.

Song hành với chuyển đổi số, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được triển khai thực chất. Năm 2025, EVNNPC có 8 sáng kiến được công nhận cấp EVN, 2 đề tài cấp EVN được giao (trong đó 1 đề tài đã nghiệm thu), cùng 90 sáng kiến cấp Tổng công ty.

Việc EVNNPC đặt khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở vị trí trung tâm chiến lược phát triển thể hiện rõ vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối lớn của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã xác định doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước, phải trở thành chủ thể quan trọng đưa công nghệ vào giải quyết các bài toán thực tiễn của nền kinh tế. Trong bối cảnh ngành điện vừa phải bảo đảm an ninh năng lượng, vừa chịu áp lực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Techshow EVNNPC được xem là minh chứng sinh động cho việc chuyển hóa chủ trương thành hành động cụ thể.

Theo lãnh đạo EVNNPC, Techshow EVNNPC 2026 không chỉ là một sự kiện chuyên môn, mà còn phản ánh cách ngành điện miền Bắc lựa chọn con đường phát triển, đó là lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm và lấy hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế xã hội làm thước đo.