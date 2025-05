Thí điểm sàn giao dịch thịt heo

Ế ẩm vì giá cao

Trong đợt nghỉ lễ 30/4 vừa qua, thay vì cảnh mua bán tấp nập thì nhiều sạp thịt heo tại các chợ truyền thống rơi vào cảnh ế ẩm, vắng khách. “Bình thường, dịp lễ là cơ hội để bán hàng vì người dân mua nhiều thịt để tổ chức tiệc tùng. Tuy nhiên khi thịt heo tăng giá, lượng khách đến mua ngày càng giảm. Trước đây tôi bán vài trăm ký (kg) dịp lễ là bình thường, nhưng giờ lấy chưa tới 30 ký thịt vẫn không bán hết. Mời mỏi miệng cũng chẳng ăn thua” - bà Nguyễn Thị Minh, tiểu thương chợ Hòa Bình (quận 5) cho biết.

Khảo sát tại một số chợ như Thị Nghè, Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), An Dương Vương (quận 6)…, giá thịt heo dao động từ 140.000 đồng - 250.000 đồng/kg tùy loại. Như cốt lết khoảng 150.000 đồng - 170.000 đồng/kg, thịt ba rọi 165.000 đồng - 180.000 đồng/kg; nạc xay và nạc dăm cùng ở mức 150.000 đồng - 160.000 đồng/kg… Đặc biệt, ba rọi rút xương có nơi bán tới 270.000 đồng/kg. Mức giá “đỉnh” này khiến nhiều bà nội trợ chùn tay.

Theo dự báo của Cty Chứng khoán MB, trong giai đoạn 2025 – 2026, giá heo hơi sẽ tiếp tục duy trì ở mức 65.000 - 70.000 đồng/kg, tăng khoảng 10% so với trung bình năm 2024. Các trang trại nhỏ lẻ được dự báo sẽ tiếp tục thu hẹp quy mô do gặp khó khăn trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe. Ngành chăn nuôi đang bước vào quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ theo hướng nghiêng về phía các DN có quy mô lớn, chăn nuôi khép kín, kiểm soát tốt dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, Luật Chăn nuôi mới dự kiến sẽ siết chặt quy định về mật độ chăn nuôi, môi trường khiến chi phí tuân thủ tăng cao, nhất là với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Dự báo thị phần heo thịt từ nhóm hộ này có thể giảm mạnh, từ mức 45% trong năm 2024 xuống còn 10 - 15% vào năm 2027.