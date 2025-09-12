Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bổ nhiệm 4 Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

Trường Phong
TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 4 Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm: ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

screen-shot-2025-09-12-at-63804-pm-1516.jpg
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương (hàng trên, bên trái); Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (hàng trên, bên phải); Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng (hàng dưới, bên trái) và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm. Ảnh: PV.

Thủ tướng Chính phủ cũng bổ nhiệm anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay anh Ngô Văn Cương đã được phân công công tác khác.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trường Phong
#Thủ tướng #Quyết định nhân sự #Nhân sự #Ngân hàng Chính sách xã hội

