Bổ nhiệm 4 Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm: ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.
Thủ tướng Chính phủ cũng bổ nhiệm anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay anh Ngô Văn Cương đã được phân công công tác khác.
Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.