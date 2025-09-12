Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo dự kiến, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Chiều 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết, dự kiến Kỳ họp thứ 10 tới, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 43 dự án luật, nghị quyết; 12 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

129qh2.jpg
Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng. Ảnh: QH.

So với dự kiến tại phiên họp trước, Văn phòng Quốc hội đề nghị bổ sung vào dự kiến chương trình kỳ họp 27 nội dung, điều chỉnh thời điểm thông qua với 4 nội dung và rút khỏi chương trình 1 nội dung.

Trong 15 dự án luật được bổ sung, có Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật); Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)…

5 nội dung được xem xét bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2025, gồm: Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai…

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp thứ 10 khoảng 42 ngày, với 2 phương án.

Trong đó, phương án 1, kỳ họp tiến hành theo 2 đợt với thời gian nghỉ giữa 2 đợt là 8 ngày (như thông lệ tại các kỳ họp gần đây).

Đợt 1 là 28 ngày (từ ngày 20/10 đến hết 22/11); đợt 2 kéo dài 14 ngày (từ 1/12 đến 18/12; dự phòng ngày 19/12).

Còn phương án 2, Quốc hội họp liên tục để kỳ họp kết thúc sớm (dự kiến bế mạc ngày 12/12; dự phòng ngày 13/12).

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, do cuối năm có nhiều công việc cần dồn sức tập trung, nên đề nghị họp liên tục và bố trí họp cả thứ 7 để rút ngắn thời gian, vì kỳ họp cuối nhiệm kỳ khối lượng công việc rất nhiều.

Tại phiên họp, cũng có ý kiến đại biểu đề nghị xem xét tổ chức kỳ họp theo 2 đợt để có thời gian giữa 2 đợt cho các cơ quan chỉnh lý các dự án luật.

Văn phòng Quốc hội đề nghị bổ sung 2 nội dung khác thuộc thẩm quyền, cần trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, gồm: Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2035 (Chính phủ đề nghị trình Quốc hội xem xét, quyết định trên cơ sở hợp nhất 2 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững); xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Luân Dũng
#Quốc hội #kỳ họp 10 #luật mới #nhân sự #đầu tư #chính sách #quốc gia #Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

