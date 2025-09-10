Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phó Chủ nhiệm và 2 đại biểu Quốc hội chuyên trách nghỉ hưu trước tuổi

Luân Dũng
TPO - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Phan Viết Lượng, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách Lưu Văn Đức và Nguyễn Thị Tuyết Nga nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ.

Sáng 10/9, tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Lễ trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 67/2025).

Đại diện Ban Công tác đại biểu đã công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Phan Viết Lượng; Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc Lưu Văn Đức; Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Tuyết Nga.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho các đồng chí nghỉ hưu theo chế độ. Ảnh: Trọng Hiếu

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận những đóng góp, sự cống hiến của các đồng chí đối với Quốc hội, với nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

"Việc các đồng chí nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng, phù hợp quy định của Đảng, Nhà nước. Đây không chỉ là quyết định cá nhân mà còn thể hiện tinh thần nêu gương, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, là biểu hiện sinh động của ý thức tổ chức kỷ luật, rất đáng trân trọng", bà Thanh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn tất bàn giao, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách theo quy định; giữ mối liên hệ gắn bó để huy động trí tuệ và kinh nghiệm của các đồng chí vào công tác tư vấn, phản biện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các lĩnh vực chuyên sâu.

Thay mặt các cá nhân nhận quyết định, ông Phan Viết Lượng bày tỏ sự tri ân, tự hào về công việc đã làm, về những năm tháng được tham gia Quốc hội; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đến khi hết nhiệm kỳ.

Về nhân sự Uỷ ban Văn hóa và Xã hội, Chủ nhiệm Uỷ ban là ông Nguyễn Đắc Vinh và 8 Phó Chủ nhiệm, gồm các ông (bà): Lâm Văn Đoan, Tạ Văn Hạ, Nguyễn Thị Mai Hoa, Triệu Thế Hùng, Đỗ Thị Lan, Nguyễn Hoàng Mai, Đinh Công Sỹ, Nguyễn Thị Kim Thúy.

Luân Dũng
